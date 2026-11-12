8 ideas de dónde colocar tus guirnaldas navideñas en casa y que se vean espectaculares

Las guirnaldas son uno de los adornos más versátiles de la temporada decembrina, ya que combinan vegetación, luces y detalles. Aunque suelen colocarse sobre chimeneas o alrededor del árbol, existen otras zonas donde se pueden poner, como lo son estas 8 ideas para que se vean espectaculares, al igual que los accesorios para colocar al lado del árbol de Navidad.

Las ramas artificiales de pino, los follajes con apariencia natural y las tiras iluminadas funcionan en muebles, marcos y estructuras. De acuerdo con Lowe’s, estos accesorios pueden complementar escaleras, puertas, ventanas, mesas y superficies de cocina. Mientras que estas 8 decoraciones son tendencia en 2026 del árbol de Navidad.

Qué poner al lado del árbol de Navidad: 5 ideas bonitas para aprovechar cualquier espacio vacío de la casa Qué poner al lado del árbol de Navidad: 5 ideas bonitas para aprovechar cualquier espacio vacío de la casa (IA)

Las ideas para colocar las guirnaldas navideñas

1. Alrededor del marco de la puerta principal: Colocar una guirnalda sobre el marco de la puerta crea una decoración visible desde el exterior. La propuesta consiste en cubrir la parte superior y los laterales con ramas verdes, pequeños frutos rojos, piñas y luces LED.

2. Barandal de las escaleras: Las escaleras tienen una estructura alargada para distribuir el follaje a lo largo de varios escalones. Una alternativa consiste en sujetar las ramas sobre el pasamanos y agregar moños rojos o dorados en los puntos de unión.

3. Sobre el marco de las ventanas: Una guirnalda delgada puede colocarse en la parte superior del marco y acompañarse con luces cálidas, estrellas pequeñas o listones.

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4. Alrededor de un espejo grande: Un espejo de cuerpo completo o uno circular sobre una consola puede convertirse en un punto decorativo con una guirnalda colocada en uno de sus extremos.

5. Sobre la repisa de la chimenea: La repisa es una de las ubicaciones tradicionales para este accesorio. Se puede extender el follaje de un extremo al otro y dejar que algunas ramas caigan ligeramente por los costados.

6. Sobre una consola o aparador: Los muebles de entrada y los aparadores del comedor son ideales para colocar una tira de follaje. La decoración puede extenderse a lo largo del tablero y decorarse con faroles, esferas, pequeñas casas iluminadas o velas artificiales.

7. Gabinetes superiores de la cocina: Los muebles altos de la cocina aprovechan una superficie que normalmente permanece libre. Una tira de follaje artificial puede colocarse sobre los gabinetes y complementarse con piñas, bayas rojas o pequeños adornos blancos.

8. Sobre el cabecero de la cama: El dormitorio también puede incorporar detalles decembrinos con una guirnalda delgada sobre el cabecero.