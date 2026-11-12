Si estás buscando el peinado perfecto para complementar tu vestido de Adelita este 20 de Noviembre, las trenzas con listones son una de las opciones más bonitas y tradicionales. Este estilo es ideal tanto para niñas como para adultas, ya que permite recrear ese look revolucionario que nunca pasa de moda. Además, no necesitas ser experta en peinados para conseguirlo. Con algunos materiales básicos, un poco de paciencia y listones de colores puedes lograr un recogido muy mexicano, perfecto para los festivales escolares, desfiles o celebraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Sigue estos sencillos pasos para conseguir un peinado de Adelita con trenzas y listones

Lo mejor del peinado de Adelita es que puedes adaptarlo a tu gusto y al largo de tu cabello. Puedes utilizar listones verdes, blancos y rojos para darle un toque tricolor o elegir aquellos que combinen con tu vestido. A continuación, te compartimos los materiales que necesitas y cómo realizarlo desde casa.

Materiales necesarios para el peinado

Antes de comenzar, procura tener todo a la mano para que el proceso sea más sencillo. Necesitarás:

Gel para cabello o spray fijador.

Cepillo y peine de raya fina.

Ligas pequeñas para el cabello.

Pasadores u horquillas.

Listones de colores, de preferencia verde, blanco y rojo, de aproximadamente medio metro cada uno.

Accesorios opcionales, como peinetas, flores o moños.

Paso a paso para hacer el peinado

Divide el cabello por la mitad. Con ayuda de un peine de raya fina, haz una división justo en el centro de la cabeza, desde la frente hasta la nuca. De esta manera tendrás dos secciones iguales, una de cada lado. Aplica un poco de gel para controlar los cabellos sueltos y conseguir un acabado más ordenado.

Dividir cabello Cómo hacer un peinado de adelita para niña o adulta: paso a paso para este 20 de Noviembre (Canva)

Forma dos coletas bajas. Recoge cada sección en una coleta baja, procurando que ambas queden a la misma altura, aproximadamente a la altura de las orejas o la nuca. Sujétalas con ligas pequeñas para evitar que se deshagan mientras trabajas con el cabello.

Recoge cada sección en una coleta baja, procurando que ambas queden a la misma altura, aproximadamente a la altura de las orejas o la nuca. Sujétalas con ligas pequeñas para evitar que se deshagan mientras trabajas con el cabello. Incorpora los listones de colores. Ahora viene uno de los detalles más importantes del peinado. Toma los listones que hayas elegido y sujétalos a la base de cada coleta, justo encima o debajo de la liga. Puedes utilizar uno, dos o tres listones por lado, dependiendo de qué tan colorido quieras el resultado.

Tejer trenzas Cómo hacer un peinado de adelita para niña o adulta: paso a paso para este 20 de Noviembre (Canva)

Teje las trenzas. Divide el cabello de cada coleta en tres mechones e incorpora los listones para que queden entrelazados con el cabello. Después, comienza a realizar una trenza clásica de tres cabos hasta llegar a las puntas. Asegura cada una con otra liga y corta el exceso de listón si es necesario.

Divide el cabello de cada coleta en tres mechones e incorpora los listones para que queden entrelazados con el cabello. Después, comienza a realizar una trenza clásica de tres cabos hasta llegar a las puntas. Asegura cada una con otra liga y corta el exceso de listón si es necesario. Cruza las trenzas o forma una corona. Una vez que tengas las dos trenzas listas, puedes cruzarlas por la parte posterior de la cabeza o llevarlas hacia la parte superior para formar una especie de corona. Utiliza pasadores para sujetarlas firmemente y esconde las puntas debajo de las mismas trenzas para conseguir un acabado más limpio.

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