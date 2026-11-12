3 pasos para lavarse el cabello y dejarlo brillante

El lavado del cabello puede parecer un método simple y cotidiano que no tiene ningún secreto más que los productos que se utilizan. Sin embargo, los expertos en cabello han dado a conocer una técnica que consiste en 3 pasos para obtener una melena brillante.

Cabe destacar que la técnica consiste en colocar acondicionador, shampoo y nuevamente acondicionador. Esto permite poder obtener unos mechones brillantes y se disminuye la fricción entre ellos.

¿Cómo hacer la técnica de lavado de 3 pasos?

El primer paso es elegir un acondicionador ligero y desenredante que debe ser aplicado en los mechones mojados y trabajando los nudos con los dedos. En este caso puedes dejar el acondicionador en los largos mientras aplicas el shampoo en el cuero cabelludo, para luego aclararlo todo junto.

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Continuamos con el segundo paso que es lavar el cabello con el shampoo adecuado para tu tipo de pelo.

El último paso es aplicar un acondicionador más nutritivo o para los cabellos dañados. También si quieres puedes usar el mismo acondicionador antes y después, pero ajustando la cantidad.

El beneficio de esta técnica es que facilita el lavado del cabello que se enreda con facilidad. Si el cabello está muy enredado pues no insistas con peine, sino suaviza con un acondicionador. Los pasos mejoran la fluidez y se reduce la fricción durante el lavado. La segunda aplicación del acondicionador tras el shampoo, por su parte, ayuda a aumentar la suavidad y el brillo.

Cómo peinar el cabello fino sin que pierda volumen durante el día Consejos clave.jpg (Imagen editada de Canva)

Quienes tienen cabello fino, cuero cabelludo graso o melena teñida, deben tener en cuenta que con una aplicación muy regular se corre el riesgo, respectivamente, de perder volumen, apelmazar el cuero cabelludo y hacer que el color se desvanezca y pierda intensidad demasiado rápido.

Es por esto que se recomienda como un recurso ocasional por lo que puedes aplicarlo cuando las puntas están ásperas o enredadas o si necesitas un toque extra de hidratación.