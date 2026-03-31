¿Arrancas el día sin energías? Haz estos ejercicios desde la cama

Es muy común que algunas personas despierten con muy poca energía por lo que el día ya no comienza de la mejor manera. Sin embargo, te vamos a contar algunos ejercicios de yoga que puedes realizar desde la cama para activar tu organismo.

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Realizar estos ejercicios no te llevará más de 15 minutos y podrás tener un día productivo. Sin levantarte de la cama vas a poner tu cuerpo en movimiento, trabajar flexibilidad y movilidad de las articulaciones.

¿Cuáles son los ejercicios de yoga para activar la energía?

Postura del niño

Tienes que reclinarte sobre tus rodillas hacia adelante, mantén los brazos estirados hacia el frente, coloca tu cadera sobre tus pies y mantén de 1 a 3 minutos. Vas a relajar la espalda y liberar tensiones.

Postura del perro boca arriba

En este caso tienes que colocarte boca abajo y estirar tu espalda hacia arriba. Apoya los codos sobre la cama, alinea tus hombros de manera en que sientas que se abre tu pecho. Aguanta esta postura de 30 a 60 segundos. Abrirás el pecho y mejorarás tu postura.

Mariposa

Sentada en la orilla de la cama une las plantas de tus pies, sujétalas suavemente con tus manos. Hazlo durante 1 a 3 minutos. Lograrás estirar los costados y reducir la rigidez.

Postura del puente

En este caso tienes que recostarte boca arriba, dobla tus rodillas y levántate apoyando las plantas de los pies. Mantén la cabeza y el cuello apoyadas sobre la cama. Dura en esa postura de 30 a 60 segundos. Aquí se fortalece la espalda.

Postura del camello

Este ejercicio consta de sentarte sobre tus pues, llevar la espalda hacia atrás y coloca las manos sobre la cama, deja caer tu cabeza y mantén el pecho abierto hacia el techo. Quédate ahí de 30 a 60 segundos. Vas a mejorar la flexibilidad de la columna.

Postura de liberación de gases

Por último, tienes que colocarte boca arriba, lleva las rodillas al pecho y abrázalas con ambos brazos. La cabeza debe quedar apoyada sobre la almohada y has respiraciones profundas durante uno o dos minutos. Esto alivia la hinchazón abdominal.