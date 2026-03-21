Colonias de mujer que huelen a limpio y duran todo el día: Los íconos de los 80

En un momento donde las fragancias intensas y dulces dominan el mercado, muchas féminas están volviendo la mirada hacia un clásico atemporal: las colonias de mujer con aroma a limpio. Estos perfumes marcaron tendencia en los años 80 y se caracterizan por su frescura, elegancia y una estela duradera que evoca sensaciones de limpieza y bienestar.

¡Kristal Silva y Viviann Baeza dan la cara por el Pueblo en el Sin Palabras!

Lejos de ser una moda pasajera, este tipo de fragancias ha recuperado protagonismo gracias a su versatilidad y su capacidad de adaptarse a cualquier ocasión. Con notas cítricas, florales suaves y acordes jabonosos, estos perfumes íconos de los 80 y 90 siguen siendo una apuesta segura para quienes buscan oler bien durante todo el día.

Perfumes en tendencia 2026: colonias de mujer que huelen a limpio y duran todo el día

Entre los íconos de los 80 que siguen vigentes, destacan varias fragancias que definieron el concepto de "olor a limpio". Estas no solo resisten el paso del tiempo, sino que también se adaptan a las nuevas generaciones que buscan perfumes sutiles, elegantes y duraderos.

Perfumes de los 80 con aroma a limpio: ¿Por qué siguen siendo tendencia en 2026?

Las fragancias de los años 80 se destacaron por su alta concentración y fijación, lo que explica por qué muchas de ellas aún hoy son sinónimo de duración. A diferencia de algunas propuestas actuales más ligeras, estos perfumes estaban diseñados para perdurar en la piel durante horas.

El auge actual de este estilo responde también a una búsqueda de sensaciones reconfortantes. "Los aromas que evocan limpieza generan una conexión emocional inmediata, asociada al cuidado personal y la frescura", explica la perfumista española Nuria Cruelles. Notas como el almizcle blanco, el neroli, el jazmín o los cítricos son claves en este tipo de composiciones.