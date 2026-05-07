Los 3 cortes de pelo que no necesitan mucho mantenimiento y son tendencia en Pinterest

Si estás pensando en cambiar de look y buscas un estilo fácil de mantener, actualmente hay 3 cortes de pelo que dominan Pinterest y que, además, requieren poco mantenimiento. Se trata de propuestas que respetan la textura natural del cabello, permiten peinados rápidos y siguen marcando tendencia en salones y redes sociales.

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La practicidad se ha convertido en una prioridad dentro del mundo de la belleza. Según análisis de tendencias de Pinterest Predicts, las búsquedas relacionadas con cortes de cabello con movimiento y estilos effortless siguen creciendo.

A esto se suman las recomendaciones de estilistas internacionales como Chris Appleton, Jen Atkin y Sally Hershberger. Los mismos quienes destacan la importancia de elegir cortes que trabajen a favor del tipo de cabello.

¿Cuáles son los cortes de pelo fáciles de mantener que son tendencia en Pinterest en 2026?Estos son 3 de los estilos más buscados y recomendados:

Long Bob o Lob (bob largo): aporta movimiento, elegancia y funciona con múltiples tipos de rostro. Este corte llega entre la mandíbula y los hombros, lo que permite llevarlo liso, con ondas suaves o incluso recogido. Según la estilista Jen Atkin, fundadora de OUAI Haircare, el long bob es uno de los cortes más versátiles porque mantiene estructura sin exigir retoques constantes.

Shag suave en capas: crea textura natural sin necesidad de styling diario. Inspirado en los años 70, pero adaptado a las tendencias actuales, este corte aporta cuerpo y movimiento. La estilista Sally Hershberger destaca que las capas estratégicas permiten que el cabello se acomode por sí solo. Es ideal para cabello fino y/o ondulado.

Clavicut: cae a la altura de la clavícula y ofrece equilibrio entre comodidad y elegancia. Es uno de los cortes más guardados en Pinterest por su apariencia sofisticada y fácil mantenimiento. Se puede llevar suelto o recogido y favorece prácticamente todos los rostros.

¿Por qué estos 3 cortes de pelo están triunfando en Pinterest?

Las tendencias actuales priorizan rutinas simples.



Respetan la textura natural del cabello: reducen el uso diario de plancha, secador o herramientas de calor.

reducen el uso diario de plancha, secador o herramientas de calor. Se adaptan a diferentes edades: funcionan tanto en looks juveniles como sofisticados.

funcionan tanto en looks juveniles como sofisticados. No necesitan retoques constantes: conservan su forma incluso cuando el cabello crece.

El estilista Chris Appleton, conocido por trabajar con celebridades internacionales, ha señalado que los cortes funcionales seguirán dominando la industria de la belleza. Si buscas renovar tu imagen sin complicarte con el peinado diario, el long bob, el shag suave y el clavicut son 3 de los looks más prácticos y modernos del momento.