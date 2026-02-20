Dile adiós al animal print, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera
El animal print dejará de estar entre los más elegidos esta primavera. La Inteligencia Artificial confirma qué tendencia se impondrá.
La moda se transforma a cada paso y con el cambio de estaciones se acentúa aún más. A mediados del mes de marzo le daremos la bienvenida a la primavera y ya muchas vidrieras muestran las tendencias que serán furor.
Texturas, colores y diseños modernos parece que dominarán la escena entre las flores, pero sorprende que el animal print dejaría de estar entre los más elegidos esta primavera. A través de la Inteligencia Artificial (IA) se ha podido conocer qué tendencia lo desplazaría.
La moda en la primavera 2026
“La primavera de 2026 en México viene con una mezcla fascinante entre lo tecnológico y lo artesanal”, remarca Gemini, IA diseñada por Google. Esta tecnología remarca: “Olvídate de la rigidez; lo que dominará las calles (desde la CDMX hasta las zonas costeras) es el movimiento y la comodidad con un toque dramático”.
La IA hace referencia a una primavera en donde los outfits se destacarán por “el paso de los tonos neutros aburridos a una paleta que parece sacada de un render digital pero inspirada en la naturaleza”. Además, pone de relieve que “la tendencia principal es dejar que el cuerpo ‘respire’”.
¿Adiós al animal print?
En torno a lo señalado, Gemini pone el ojo en la estación que se avecina y precisa que “parece que el reinado del leopardo y la pitón finalmente tiene competencia seria”. “Si estás lista para guardar las manchas por un tiempo, la primavera de 2026 viene con una vibra mucho más estructurada y, a la vez, etérea”, sentencia.
La Inteligencia Artificial anticipa cuál es la tendencia que está dominando las pasarelas y el street style, y que comenzaría a despedirse del animal print:
El regreso del minimalismo utilitario, con un giro romántico: Olvídate de las complicaciones. Lo que se impone con fuerza es el "Soft Utility". Es esa mezcla perfecta entre la funcionalidad de los uniformes y la delicadeza de los tejidos primaverales.
¿Qué define a esta tendencia?
- Paleta de colores "Tierra y Aire": Dominan los tonos arena, caqui y verde oliva, pero contrastados con azul cielo y rosa empolvado.
- Bolsillos cargo XL: Los veremos no solo en pantalones, sino en faldas midi de satén y chalecos estructurados.
- Tejidos técnicos vs. transparencias: La clave es mezclar una chaqueta de nylon ligero con una falda de organza o encaje.
- Siluetas relajadas: Cortes anchos que permiten el movimiento, alejándose de lo extremadamente ajustado.
- “Mientras que el animal print busca llamar la atención de forma audaz y un poco caótica, esta nueva tendencia apuesta por la sofisticación silenciosa. Es ropa que se siente ‘lista para la aventura’ pero que funciona perfectamente en la oficina o en una cena elegante”, concluye Gemini.