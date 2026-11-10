Cómo hacer galletas navideñas con formas de campanas y muñecos de nieve: ideales para decorar la mesa en diciembre

Las galletas navideñas son una de las preparaciones más sencillas y creativas para darle un toque especial a la mesa durante las fiestas de diciembre. Con ingredientes básicos, algunos cortapastas y un poco de imaginación, es posible elaborar deliciosos bocaditos de mantequilla con formas de campanas, muñecos de nieve, árboles y otros motivos típicos de la Navidad.

Lo mejor es que esta receta permite preparar aproximadamente 30 unidades sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de conseguir. Además de ser una alternativa económica para compartir en familia, estas galletas caseras pueden convertirse en parte de la decoración navideña o en pequeños regalos para amigos y seres queridos.

La preparación requiere alrededor de 30 minutos de trabajo, aunque es necesario contemplar una hora de refrigeración para que la masa adquiera la consistencia adecuada antes de cortarla. Una vez horneadas, se pueden decorar con glaseado de colores o conservar su aspecto original.

Receta de galletas navideñas de mantequilla

Para elaborar esta receta se necesitan ingredientes que permitan conseguir una masa firme, fácil de trabajar y con una textura delicada después del horneado.

Ingredientes

260 gramos de harina de trigo

35 gramos de harina de maíz

200 gramos de mantequilla sin sal

65 gramos de azúcar glas

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

Con estas cantidades se obtiene un rendimiento aproximado de 30 galletas, aunque el número final dependerá del tamaño de los cortapastas y del grosor de la masa. También será necesario contar con un rodillo, film transparente, papel para hornear, una bandeja y cortapastas con motivos navideños.

Para conseguir diseños más definidos, se pueden utilizar moldes con sellos interiores que permitan marcar detalles como los botones de los muñecos de nieve o los adornos de las campanas. Un consejo importante es utilizar mantequilla a temperatura ambiente para facilitar la integración de los ingredientes.

Paso a paso para hacer y decorar galletas navideñas

Mezcla los ingredientes secos. Coloca la harina de trigo y la harina de maíz en un recipiente amplio. Añade el azúcar glas, la canela y el jengibre en polvo. Remueve para distribuir todos los ingredientes de manera uniforme. Incorpora la mantequilla. Agrega los 200 gramos de mantequilla sin sal y mezcla hasta conseguir una preparación homogénea. Trabaja la masa con las manos o una espátula hasta que todos los ingredientes queden integrados y puedas formar una bola. Refrigera la masa. Envuelve la preparación en film transparente y llévala al frigorífico durante una hora. Este reposo es fundamental para que la mantequilla se enfríe y la masa resulte más fácil de extender y cortar. Extiende con el rodillo. Retira la masa del refrigerador y colócala sobre una superficie ligeramente enharinada. Extiéndela hasta conseguir un grosor aproximado de 7 milímetros, procurando que toda la superficie tenga una altura uniforme. Corta las figuras navideñas. Utiliza cortapastas con formas de campanas, muñecos de nieve, árboles o estrellas. Si los moldes tienen sellos interiores, presiónalos suavemente para marcar los detalles sin aplastar demasiado la masa. Hornea las galletas. Coloca las galletas sobre una bandeja cubierta con papel para hornear y deja un pequeño espacio entre cada pieza. Precalienta el horno a 180°C e introduce la bandeja durante aproximadamente 13 minutos. Vigila el horneado, ya que el tiempo puede variar según el tamaño y el grosor de las piezas. Retíralas cuando comiencen a dorarse ligeramente. Deja enfriar y decorar. Una vez fuera del horno, espera a que las galletas se enfríen completamente antes de manipularlas. Utiliza glaseado de colores apto para consumo para resaltar algunos detalles de las figuras.

Estas galletas navideñas son perfectas para acompañar el café, decorar una mesa dulce o colocar dentro de pequeñas cajas para regalar durante diciembre. También representan una actividad entretenida para realizar con niños, quienes pueden participar en el corte de las figuras y la decoración, siempre bajo la supervisión de un adulto.

Para conservarlas durante varios días, guárdalas en un recipiente hermético una vez que estén completamente frías y que el glaseado se haya secado. Así mantendrán mejor su textura y estarán listas para disfrutar durante las celebraciones navideñas.