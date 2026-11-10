Limpia tu joyería con 2 ingredientes de cocina

Aunque la joyería puede ser un aspecto bastante delicado, algunos practicantes de los remedios caseros indican que es muy benéfico el contar con opciones alternativas que pueden sacarte de un embrollo de manera efectiva y económica. En este caso, si tienes ciertos elementos de plata, usa bicarbonato de sodio y limón para devolverle el brillo a tus piezas.

¿Por qué el bicarbonato y el limón limpian tu joyería de plata?

Gracias a su contenido en ácido cítrico, se indica que el limón puede hacer su parte para devolverle el brillo a tus piezas de plata. Esto al juntarlo con el ya mencionado bicarbonato de sodio, el cual te dejará una mezcla pastosa que se aplicará, para posteriormente limpiar con abundante agua… y así secar completamente.

Sin embargo, debes tener cuidado con algunas piezas, con no dejar mucho tiempo en la mezcla la plata o en excederte con la limpieza, pues se pueden generar rayones en tu joyería. En ese sentido, se recomienda seguir los pasos que a continuación se exponen, indicando que muchos prefieren no arriesgarse para limpiar su plata ellos mismos.

¿Cómo limpiar tu joyería de plata con bicarbonato y limón?

Materiales

Recipiente pequeño

Toalla o paño suave de papel

Cepillo de dientes de cerdas suaves

Jugo de medio o un limón entero (dependiendo las cantidad de plata a limpiar)

Bicarbonato de sodio

Preparación y limpieza de joyería

En tu recipiente pondrás una cucharada de bicarbonato de sodio donde agregarás el jugo de limón poco a poco. Se generará una efervescencia natural, misma que terminará en una pasta homogénea.

Ya sea con las yemas de tus dedos, de un trapo o el cepillo, colocarás la pasta en tus piezas de plata, frotando de manera MUY suave.

Si tus piezas están muy lastimadas (negras o manchadas en general) deja la mezcla entre 2 y 5 minutos actuando. Solamente no te excedas, pues el ácido del limón puede dañar tus piezas.

Enjuaga con abundante agua fría o tibia para quitar todo residuo de limón o bicarbonato.

Finalmente secarás por completo con un paño suave, frotando levemente hasta que se logre el brillo de antes o algo cercano.