Estamos a nada de una de las temporadas más esperadas del año, en donde el espíritu navideño invade a todo el mundo y sí, no podemos negar que es una de las épocas favoritas de quienes suelen hacer manualidades, por lo que te compartiremos algunas ideas para que hagas guirnaldas navideñas.

La guirnalda navideña es uno de los elementos que por nada puede faltar dentro de tus decoraciones en esta época, por lo que te compartiremos cómo puedes hacer algunas con materiales reciclados típicos como los es el cartón de huevos y que así tu hogar luzca como ningún otro.

Qué hacer con el cartón de huevo: 3 manualidades para hacer guirnaldas navideñas Qué hacer con el cartón de huevo: 3 manualidades para hacer guirnaldas navideñas (Pinterest)

Ideas fáciles y sencillas para hacer guirnaldas navideñas con cartones de huevo

Los cartones de huevo pueden ser una de las alternativas más viables a la hora de hacer guirnaldas navideñas, pues su composición así como manejo las hace ideales para manualidades de este tipo como las que te mostraremos a continuación:

Guirnalda de flores navideñas luminosas: Para esta manualidad, deberás cortar los conos en la sección que separa a los huevos. Una vez que cada uno esté separado, deberás de hacer un pequeño corte para que estos puedan abrir como una flor. Deberás de pintarlas verde, blanca o roja, de manera que se asocie a tu diseño ideal. Por último, puedes hacer un pequeño orificio en las flores marcadas en donde podrás meter una serie típica de led.

Guirnalda de acordeón flexible: Deberás cortar las tiras largas y hacer pequeños cortes a los laterales de cada hilera formada para que estas tengan más movimiento. Rocía las filas con un poco de agua para que estas sean aún más manejables, lo que podrá hacer que las comprimas o estires dependiendo de tu diseño. Al final, puedes dejarlas como prefieras o se adecúe al tamaño de la superficie donde quieres decorar y por último, pinta y personaliza a tu gusto.

Corona guirnalda con flores: Otro adorno perfecto para decorar, pues deberás tener un aro de cartón que sirva como guía y base. Esta parte tendrás que forrarla o pintarla de verde. Debes de formar flores con el cartón separando y limpiando los cubitos en donde va el huevo recortando los bordes para darles así esta forma de pétalos. Posteriormente deberás de pintarlos con aerosol o pintura acrílica y finalmente montarlos en la base del aro de cartón.