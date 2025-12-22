Galletas de jengibre en sartén: la receta navideña que puedes hacer en 4 pasos

Las galletas de jengibre son uno de los dulces más representativos de la Navidad, y prepararlas en sartén es una opción práctica y rápida. Esta receta en solo 4 pasos te permitirá disfrutar de masitas aromáticas, suaves y llenas de sabor, sin necesidad de horno y con ingredientes fáciles de conseguir.

Expertos gastronómicos del portal culinario Directo al Paladar dieron a conocer el paso a paso para lograr esta preparación ideal para la temporada festiva. Checa todos los productos que necesitas y cómo puedes realizarla de una manera práctica.

Estos son los ingredientes para las galletas de jengibre

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar (blanca o morena)

(blanca o morena) 1 cucharadita de jengibre en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

1 pizca de clavo de olor o nuez moscada (opcional)

(opcional) 1 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida

¼ de taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Galletas de jengibre|Crédito: prexels

El paso a paso para lograr esta receta

Mezcla los ingredientes secos: en un bowl coloca la harina, el azúcar, el jengibre, la canela, el polvo para hornear y las especias opcionales. Agrega los ingredientes líquidos: incorpora la manteca derretida, la leche y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa suave y homogénea. Forma y cocina: arma pequeñas bolitas, aplástalas ligeramente y cocínalas en una sartén antiadherente a fuego bajo durante 3–4 minutos por lado. Deja reposar y sirve: retira del fuego, deja enfriar unos minutos para que tomen consistencia y disfruta.

Consumir galletas de jengibre tiene beneficios

Ingerir estas galletas de jengibre puede tener algunos beneficios, siempre que se haga con moderación. De acuerdo a especialistas del sitio Lazy Day Foods, estos son:

