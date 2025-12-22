inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Galletas de jengibre en sartén: la receta navideña que puedes hacer en 4 pasos

Checa cómo hacer estas galletas de jengibre en sartén, una receta práctica y deliciosa para la temporada navideña, ya que se preparan en pocos minutos.

Galletas de jengibre en sartén
|Canva
Notas,
Comida

Escrito por:  Ana André | DR

Las galletas de jengibre son uno de los dulces más representativos de la Navidad, y prepararlas en sartén es una opción práctica y rápida. Esta receta en solo 4 pasos te permitirá disfrutar de masitas aromáticas, suaves y llenas de sabor, sin necesidad de horno y con ingredientes fáciles de conseguir.

Expertos gastronómicos del portal culinario Directo al Paladar dieron a conocer el paso a paso para lograr esta preparación ideal para la temporada festiva. Checa todos los productos que necesitas y cómo puedes realizarla de una manera práctica.

Estos son los ingredientes para las galletas de jengibre

  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 cucharadas de azúcar (blanca o morena)
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo
  • ½ cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de clavo de olor o nuez moscada (opcional)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida
  • ¼ de taza de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Galletas de jengibre
Galletas de jengibre|Crédito: prexels

El paso a paso para lograr esta receta

  1. Mezcla los ingredientes secos: en un bowl coloca la harina, el azúcar, el jengibre, la canela, el polvo para hornear y las especias opcionales.
  2. Agrega los ingredientes líquidos: incorpora la manteca derretida, la leche y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa suave y homogénea.
  3. Forma y cocina: arma pequeñas bolitas, aplástalas ligeramente y cocínalas en una sartén antiadherente a fuego bajo durante 3–4 minutos por lado.
  4. Deja reposar y sirve: retira del fuego, deja enfriar unos minutos para que tomen consistencia y disfruta.
Galletas de Jengibre

Consumir galletas de jengibre tiene beneficios

Ingerir estas galletas de jengibre puede tener algunos beneficios, siempre que se haga con moderación. De acuerdo a especialistas del sitio Lazy Day Foods, estos son:

  • Ayudan a la digestión: el jengibre es conocido por favorecer la digestión y reducir la sensación de pesadez.
  • Efecto antiinflamatorio: esta especia contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
  • Alivio de náuseas: el jengibre puede ayudar a disminuir molestias estomacales leves.
  • Sensación reconfortante: su aroma y sabor especiado generan bienestar, especialmente en épocas frías.
  • Aporte energético: gracias a los carbohidratos, brindan energía rápida.
Tags relacionados
Recetas

Galerías y Notas Azteca UNO