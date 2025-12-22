Galletas de jengibre en sartén: la receta navideña que puedes hacer en 4 pasos
Checa cómo hacer estas galletas de jengibre en sartén, una receta práctica y deliciosa para la temporada navideña, ya que se preparan en pocos minutos.
Las galletas de jengibre son uno de los dulces más representativos de la Navidad, y prepararlas en sartén es una opción práctica y rápida. Esta receta en solo 4 pasos te permitirá disfrutar de masitas aromáticas, suaves y llenas de sabor, sin necesidad de horno y con ingredientes fáciles de conseguir.
Expertos gastronómicos del portal culinario Directo al Paladar dieron a conocer el paso a paso para lograr esta preparación ideal para la temporada festiva. Checa todos los productos que necesitas y cómo puedes realizarla de una manera práctica.
Estos son los ingredientes para las galletas de jengibre
- 1 taza de harina de trigo
- 2 cucharadas de azúcar (blanca o morena)
- 1 cucharadita de jengibre en polvo
- ½ cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de clavo de olor o nuez moscada (opcional)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida
- ¼ de taza de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
El paso a paso para lograr esta receta
- Mezcla los ingredientes secos: en un bowl coloca la harina, el azúcar, el jengibre, la canela, el polvo para hornear y las especias opcionales.
- Agrega los ingredientes líquidos: incorpora la manteca derretida, la leche y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Forma y cocina: arma pequeñas bolitas, aplástalas ligeramente y cocínalas en una sartén antiadherente a fuego bajo durante 3–4 minutos por lado.
- Deja reposar y sirve: retira del fuego, deja enfriar unos minutos para que tomen consistencia y disfruta.
Consumir galletas de jengibre tiene beneficios
Ingerir estas galletas de jengibre puede tener algunos beneficios, siempre que se haga con moderación. De acuerdo a especialistas del sitio Lazy Day Foods, estos son:
- Ayudan a la digestión: el jengibre es conocido por favorecer la digestión y reducir la sensación de pesadez.
- Efecto antiinflamatorio: esta especia contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
- Alivio de náuseas: el jengibre puede ayudar a disminuir molestias estomacales leves.
- Sensación reconfortante: su aroma y sabor especiado generan bienestar, especialmente en épocas frías.
- Aporte energético: gracias a los carbohidratos, brindan energía rápida.