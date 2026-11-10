En qué parte de la casa debes ubicar la estufa para atraer la abundancia financiera

De acuerdo con el Feng Shui, la estufa debe ubicarse preferentemente en un sector que permita a quien cocina tener una buena visión de la entrada, contar con una pared firme detrás y mantener una distancia adecuada del fregadero. Desde esta filosofía china, el electrodoméstico simboliza la capacidad de generar recursos y alimentar a la familia, por lo que su posición se relaciona con la prosperidad económica.

En México, especialistas como Mónica Koppel, consultora y autora de libros sobre Feng Shui, han difundido recomendaciones para armonizar los espacios del hogar a partir de esta filosofía. También Lillian Too, autora de numerosas publicaciones sobre el tema, aborda la importancia de la cocina y de la estufa como símbolos de riqueza y bienestar.

¿En qué lugar de la cocina debes colocar la estufa según el Feng Shui?

Dentro de las recomendaciones tradicionales, la estufa se vincula con el elemento fuego y con la capacidad de generar prosperidad. Por eso, se aconseja prestar atención tanto a su ubicación como a la relación que mantiene con los demás elementos de la cocina.

Busca una posición de control: lo ideal es que la persona que cocina pueda ver la puerta de entrada a la cocina sin tener que darle la espalda. Si la distribución no lo permite, algunas escuelas sugieren utilizar una superficie reflectante que permita observar el acceso.

lo ideal es que la persona que cocina pueda ver la puerta de entrada a la cocina sin tener que darle la espalda. Si la distribución no lo permite, algunas escuelas sugieren utilizar una superficie reflectante que permita observar el acceso. Prefiere una pared firme detrás: se interpreta como un símbolo de respaldo y estabilidad para la economía familiar.

se interpreta como un símbolo de respaldo y estabilidad para la economía familiar. Evita colocarla junto al fregadero: el fuego de la estufa y el agua del fregadero representan elementos opuestos dentro del Feng Shui. Se recomienda dejar una separación entre ambos.

el fuego de la estufa y el agua del fregadero representan elementos opuestos dentro del Feng Shui. Se recomienda dejar una separación entre ambos. Presta atención al sector sureste: en el mapa Bagua utilizado por algunas escuelas de Feng Shui, esta orientación se relaciona con la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, la ubicación depende del método aplicado y de la distribución de cada vivienda; no significa que todas las estufas deban trasladarse a ese punto.

¿Cómo activar la energía de la abundancia en la estufa de la cocina?

Además de la ubicación, el Feng Shui considera que el estado de la estufa refleja simbólicamente la manera en que se administran los recursos del hogar. Para cuidar ese espacio, se suelen recomendar algunos hábitos:

Mantén los quemadores limpios: evita acumular grasa y restos de comida.

evita acumular grasa y restos de comida. Revisa que funcionen correctamente: una hornalla que no enciende o un equipo deteriorado puede interpretarse como una señal de energía estancada.

una hornalla que no enciende o un equipo deteriorado puede interpretarse como una señal de energía estancada. Utiliza todos los quemadores: algunas interpretaciones tradicionales asocian su uso equilibrado con la apertura a distintas fuentes de prosperidad.

algunas interpretaciones tradicionales asocian su uso equilibrado con la apertura a distintas fuentes de prosperidad. Evita acumular objetos encima: conserva despejada la superficie y procura que la cocina esté ordenada.

El artefacto también debe permanecer en un lugar seguro, con ventilación adecuada y respetando las indicaciones del fabricante para las conexiones de gas o electricidad. No conviene cambiarla de posición si eso compromete su instalación.