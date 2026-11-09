Llevar tus pasiones al plano de la decoración hogareña es una de las tendencias de estilo de vida más fuertes del año. Si eres fanática de la estética de anime y urbana del universo K-Pop Demon Hunters, es momento de olvidarte de los adornos comeciales aburridos.

Crear tus propias figuras colgantes de fieltro no solo es un proyecto DIY sumamente relajante, sino que le otorgará a tu pino navideño una personalidad única y moderna.

El fieltro es el material perfecto para principiantes en la costura: no se deshilacha, es muy económico, viene en una infinidad de colores vibrantes y permite conseguir texturas suaves y acolchadas que lucen hermosas bajo las luces del árbol de Navidad.

Así puedes hacer muñecas de fieltro de KPop Demon Hunters

Antes de comenzar a cortar, reúne los siguientes elementos en tu mesa de trabajo:

Ocupa fieltros de colores, hilos de coser o hilos para bordar, además de relleno sintético, silicón líquido o caliente, listón delgado o cordel y tijeras de costura afiladas y agujas finas.

Sigue esta guía metódica para confeccionar a tus pequeñas cazadoras de demonios con un acabado pro y limpio.

Cómo hacer muñecas de fieltro de KPop Demon Hunters para tu árbol de Navidad Cómo hacer muñecas de fieltro de KPop Demon Hunters para tu árbol de Navidad

Creación e impresión de tus patrones

Dibuja en una hija de papel la silueta básica de una muñeca. Separa el diseño por piezas independientes: la base de la cabeza, el cabello frontal, el cabello trasero, el torso y las extremiddes. Recorta estas piezas de papel y úsalas como plantillas.

Bordado de los rasgos faciales

Antes de unir las piezas del cuerpo, toma la pieza frontal de la cara y con hilo negro realiza puntadas para diseñar los ojos estilo anime, las cejas y una pequeña sonrisa.

El ensamblaje de la ropa y el cabello

Utilizando el silicón líquido, pega el cabello frontal sobre la cara y el traje de combate sobre el torso de fieltro.

Cómo hacer muñecas de fieltro de KPop Demon Hunters para tu árbol de Navidad Cómo hacer muñecas de fieltro de KPop Demon Hunters para tu árbol de Navidad

Costura y relleno

Une las dos piezas de la cabeza y empieza a coser los bordes utilizando la puntada festón o de ojal, que deja un borde entrelazado muy estético.

El toque navideño y el cordel

No olvides introducir las puntas de un trozo de listón de unos 10 cm entre las dos capas para que sea el lazo de sujeción y así colgar tu figura en el pino.