Los Ositos Cariñositos fue una popular franquicia de 1981; sin embargo, sigue siendo recordado por varias generaciones, en especial por su tierno aspecto. Si quieres seguir manteniendo su esencia en tus cosas o en las que tus hijos pequeños, te dejamos 4 ideas de stickers que puedes imprimir desde casa, ideales para decorar cualquier superficie.

4 ideas de stickers de los Ositos Cariñositos para hacer en casa

Ositos Cariñositos: Stickers circulares

Una de las ideas de stickers que puedes imprimir desde casa, es aquella en la que vemos a la cara de los Ositos Cariñositos sobre un circulo amarillo, manteniendo gestos tiernos y divertidos. Para enriquecer tu planilla, puedes agregar alimentos con un aspecto kawaii o elementos con los que puedas recordar a los adorables personajes.

Ositos Cariñositos: Un sticker de gran tamaño

Si no deseas batallar mucho y solamente quieres una alternativa grande, hay diseños n los que puedes encontrar a todos los personajes en un solo escenario, una gran alternativa para poder decorar cualquier superficie, de igual manera puedes encontrar estilos grandes y con todo tipo de estilos disponibles.

Ositos Cariñositos: Planillas de un solo personaje

Si te consideras fan de un personaje en especifico de los Ositos Cariñositos, no te preocupes, hay planillas que cuentan con uno de los ositos, mostrando diversos estilos de animación y haciendo todo tipo de expresiones. Ya sea que tomes las opciones que ya se encuentran diseñadas o que tu armes la tuya con tus estilos favoritos, o agregues a otro de tus personajes preferidos.

Ositos Cariñositos: Ositos con un aspecto más tierno

Aunque los tiernos ositos tienen un aspecto muy específico, hay diseños que se destacan por tener un estilo más animado y tierno, una de las ideas de stickers que puedes imprimir en casa, ideales para salir de lo común al decorar cualquier superficie. Igualmente puedes encontrar todo tipo de estilos.