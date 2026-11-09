Estos son los mejores consejos para que tus labios no se rompan en temporada de frío

El cierre de año trae consigo el frío intenso, situación que provoca ciertos problemas entre las personas que ven sus labios resecarse. Por ello, para que no estés incómodo y te mantengas hidratado en todos los sentidos, he aquí todo un compilado de tips para que no batalles con el resquebrajo de tu boca. Toma nota y disfruta de esta temporada.

¿Por qué los labios se parten en invierno?

Las bajas temperaturas no traen en exclusiva enfermedades respiratorias y complicaciones al momento de salir de casa muy temprano o volviendo muy tarde, sino que aportan en la resequedad de zonas como el rostro. Y en específico, los labios suelen ser afectados, pues son una parte particular. Son más delgados y delicados respecto a otras partes del cuerpo.

¿Qué puedo hacer si mis labios se resecan por el frío?

Dado que lo inmediato es recurrir a mojar los labios, esto no se recomienda pues el efecto es mínimo y la resequedad se convierte en algo más extremo. Por eso he aquí algunos tips sencillos.

Usa un bálsamo labial hidratante - Esta ayuda sirve para retener la humedad, situación que a su vez permite proteger la barrera de la piel y reducir la pérdida de agua.

Esta ayuda sirve para retener la humedad, situación que a su vez permite proteger la barrera de la piel y reducir la pérdida de agua. Manténte hidratado - Aunque esta es una recomendación que te ayudará en lo general y no sustituye “ataques” directos a combatir la resequedad en los labios… quien se verá beneficiado será todo tu organismo.

Aunque esta es una recomendación que te ayudará en lo general y no sustituye “ataques” directos a quien se verá beneficiado será todo tu organismo. Cuidate del sol - Aunque en invierno se piensa que ese no es un problema, esta zona del cuerpo requiere de protección. Se recomienda algún protector labial con FPS 30 y aplicarlo en algunas ocasiones en el día… sobre todo cuando estás al aire libre.

#cuidadodelabios #barreradelapiel #barreracutanea #damagedskinbarrier ♬ Strawberry Ii - Prod. By Rose @drnaanjimenez__ Dry lips because of the cold? | ¿Labios secos por el frío? ❄️ 👄 No necesitas el bálsamo más caro: necesitas entender qué función cumple su fórmula. Busca una combinación de: — Humectantes, como glicerina o ácido hialurónico: ayudan a atraer y retener agua en el estrato córneo. — Oclusivos, como petrolatum: forman una película que disminuye la pérdida de agua transepidérmica. No es obligatorio utilizar glicerina pura —ni es necesariamente la mejor opción—. Lo ideal es encontrarla incorporada en una fórmula diseñada para los labios, con una concentración y un vehículo adecuados. Si tu bálsamo ya combina humectantes y oclusivos, no necesitas colocar dos productos. Si solo tienes vaselina, también puede ayudarte: no aporta agua directamente, pero evita que la que ya existe se pierda con tanta facilidad. En labios secos o agrietados, busca fórmulas sencillas y evita mentol, alcanfor, menta, perfumes, saborizantes y aceites esenciales cítricos. Esa sensación “refrescante” no significa reparación y puede aumentar la irritación. Para prevenir: — Aplícalo antes de salir al frío y antes de dormir. — Reaplica después de comer o beber. — Evita lamer o arrancar la piel. — Durante el día, añade fotoprotección labial. Humectar aporta agua. Ocluir ayuda a conservarla. Entender la diferencia cambia por completo cómo eliges un bálsamo. Menos productos, más criterio. #labiossecos