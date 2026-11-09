Haz este lavado de cabello al estilo coreano; recomendado 100%

La cosmética y belleza en general coreana, ha traído toda una escuela en los años recientes. Por ello, uno de sus métodos para lavar el cabello tomó bastante relevancia en los últimos días. He aquí la forma en que proponen el lavado de su melena, buscando un enjuague total y un secado particular para no maltratarlo. Toma nota y prueba para quitarle a tu cabello los elementos de suciedad sin maltratarlo.

¿Cuáles son los enfoques de este lavado de cabello al estilo coreano?

Como primer punto, se enfoca en un lavado con shampoo (el que tú uses normalmente) para quitar el exceso de sebo o residuos propios de las actividades que realizas durante el día. Sin embargo, en lugar de hacerlo en todo el largo, se enfatiza la limpieza de la raíz y el cuidado de un posible resecamiento de la fibra.

En cuanto al uso del agua, se recomienda una temperatura tibia, misma que incluye un masaje suave realizado con las yemas de los dedos. Esto está enfocado en evitar agresividad y llegar a zonas como la nuca y detrás de las orejas. Dichas zonas en ocasiones quedan fuera de lo que se podría denominar un lavado normal, por eso se espera que se tome en cuenta en este modelo de lavado de cabello coreano.

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Mientras que la parte final de este método coreano sería un secado que tampoco sea agresivo. El desenredo debe ser con delicadeza y el exceso de agua se retirará sin frotarlo de manera enérgica. Incluso, si sientes que tu pelo tiene exceso de grasa o sebo, lo que debes hacer antes de secarlo y añadirle - si así lo acostumbras - acondicionador… es darte otro enjuagado y/o baño.

¿El método de lavado de cabello coreano ayuda en casos extremos?

Este tipo de recomendaciones incluso tienen aval de la Academia Norteamericana de Dermatología, sin embargo se debe aclarar que cuando lo que padeces precisamente es un asunto dermatológico… vayas de inmediato con un especialista médico. Estos métodos o formas de lavado se enfocan sobre todo en ayudas generales, pero cuando la situación se torna complicada, lo mejor es que te vea un profesional.