Dile adiós a las uñas rojas: la nueva tendencia de manicura elegante que combina con tu ropa

Las uñas rojas son un clásico de la manicura, pero nuevas propuestas comienzan a ganar protagonismo entre quienes buscan un estilo elegante y versátil. Esta tendencia apuesta por tonos más discretos que se adaptan a diferentes ocasiones y combinan fácilmente con cualquier conjunto.

Su atractivo está en la posibilidad de lucir unas manos cuidadas sin recurrir a colores llamativos. Además, es una alternativa ideal para quienes desean renovar su manicura y encontrar un diseño que acompañe tanto los looks cotidianos como los más sofisticados.

¿Cómo lucir unas uñas cuidadas?

Para lucir unas uñas cuidadas, es importante mantener una rutina de higiene e hidratación y prestar atención a su color. Las uñas amarillas pueden aparecer por el uso frecuente de esmaltes oscuros sin una capa protectora, el contacto con ciertos productos o hábitos como fumar. Para prevenir este aspecto, se recomienda aplicar una base antes del esmalte, dejar descansar las uñas entre manicuras y utilizar guantes al manipular productos de limpieza. También conviene mantenerlas limpias, secas e hidratadas. Si el tono amarillento persiste, cambia o aparece acompañado de engrosamiento, es importante consultar con un dermatólogo.

¿Cuál es la nueva tendencia de uñas que combina con cualquier estilo?

La nueva tendencia de manicura para el otoño deja atrás las clásicas uñas rojas y apuesta por una paleta de colores cálidos, profundos y elegantes. Entre las tonalidades que ganan protagonismo se encuentran el cobre metalizado, el marrón chocolate, el burdeos y el verde oliva, opciones que permiten renovar el aspecto de las manos y combinar fácilmente con diferentes estilos de ropa.

El cobre se destaca como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Su acabado metalizado, con matices rojizos y anaranjados, aporta luminosidad sin resultar demasiado llamativo. Además, es una alternativa que armoniza con joyas doradas, prendas de tejidos brillantes y conjuntos en tonos neutros.

Por otro lado, los marrones chocolate ofrecen una apariencia sobria y sofisticada, mientras que el burdeos conserva la intensidad de los colores clásicos con un aire más otoñal. El verde oliva, en cambio, suma un toque original y versátil para quienes buscan salir de los tonos tradicionales.

Estas propuestas demuestran que es posible lucir una manicura elegante sin recurrir siempre al rojo. La clave está en elegir el acabado y el color que mejor acompañen cada conjunto.