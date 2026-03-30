Haz este shampoo de miel y vinagre para evitar la caída del cabello

El tema de la salud capilar es algo que genera un interés bastante amplio entre lectoras y lectores, por ello se buscan todas las posibilidades para fortalecer y cuidar el cabello. En ese sentido, este consejo de los remedios caseros-naturales se efectúa con la miel y el vinagre como base. Se indica que tiene un aporte total a la fortaleza y limpieza.

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¿Por qué este remedio de miel y vinagre ayuda a la salud de tu cabello?

El sueño de muchos es que el cabello tenga brillo y fortaleza sin gastar mucho en el proceso. Por ello, este remedio casero tiene como fórmula a la miel, que tiene propiedades evidentemente hidratantes y suavizantes. Mientras que el vinagre se recomienda por su aporte de brillo y equilibrio del pH del cuero cabelludo.

Ante eso, la fórmula natural que se presenta delante parece una buena opción para cuidar, limpiar y fortalecer el pelo. Y es que los remedios caseros siguen ganando terreno entre las personas, que ven como una opción real el aprovechamiento de los elementos que ciertos ingredientes ofrecen en lo económico y lo práctico.

¿Qué lleva y cómo se hace este remedio para el cabello?

Con la intención de aprovechar los elementos de este remedio se requiere de los siguientes ingredientes, de una correcta preparación y una idónea aplicación.

Ingredientes



Dos cucharadas de miel natural

Dos cucharadas de vinagre de manzana

Una taza de agua tibia

Una cucharada de jabón neutro líquida (opcional)

Preparación

Disuelve la miel con el agua tibia en un recipiente

Agrega el vinagre de manza a la mezcla y revuelve perfectamente

Si deseas una textura más espumosa, para eso sería la cucharada de jabón neutro

Finalmente vierte la mezcla en un recipiente limpio con frasco



Aplicación