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Haz este shampoo de miel y vinagre para evitar la caída del cabello

Este shampoo podría marcar la diferencia en tu caída de cabello. La miel y el vinagre hacen una poderosa combinación, la cual es oferta de los remedios caseros.

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|Crédito: Postal de Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

El tema de la salud capilar es algo que genera un interés bastante amplio entre lectoras y lectores, por ello se buscan todas las posibilidades para fortalecer y cuidar el cabello. En ese sentido, este consejo de los remedios caseros-naturales se efectúa con la miel y el vinagre como base. Se indica que tiene un aporte total a la fortaleza y limpieza.

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¿Por qué este remedio de miel y vinagre ayuda a la salud de tu cabello?

El sueño de muchos es que el cabello tenga brillo y fortaleza sin gastar mucho en el proceso. Por ello, este remedio casero tiene como fórmula a la miel, que tiene propiedades evidentemente hidratantes y suavizantes. Mientras que el vinagre se recomienda por su aporte de brillo y equilibrio del pH del cuero cabelludo.

Ante eso, la fórmula natural que se presenta delante parece una buena opción para cuidar, limpiar y fortalecer el pelo. Y es que los remedios caseros siguen ganando terreno entre las personas, que ven como una opción real el aprovechamiento de los elementos que ciertos ingredientes ofrecen en lo económico y lo práctico.

¿Qué lleva y cómo se hace este remedio para el cabello?

Con la intención de aprovechar los elementos de este remedio se requiere de los siguientes ingredientes, de una correcta preparación y una idónea aplicación.

Ingredientes

  • Dos cucharadas de miel natural
  • Dos cucharadas de vinagre de manzana
  • Una taza de agua tibia
  • Una cucharada de jabón neutro líquida (opcional)
@laesenciadepaulo Shampoo de miel 🍯 ve a m Facebook para que veas el paso a paso 🌿 #cosmeticanatural #shampoonatural #shampoodemiel #laesenciadepaulo #skincare #parati #diy ♬ You Found Me - Lynne Publishing

Preparación

  • Disuelve la miel con el agua tibia en un recipiente
  • Agrega el vinagre de manza a la mezcla y revuelve perfectamente
  • Si deseas una textura más espumosa, para eso sería la cucharada de jabón neutro
  • Finalmente vierte la mezcla en un recipiente limpio con frasco

Aplicación

  • Aplica el shampoo sobre el cabello húmedo
  • Después masajea el cuero cabelludo suavemente durante unos minutos
  • Para finalizar enjuaga el cabello con mucha agua
  • Y la recomendación es usar este shampoo de dos a tres veces por semana
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