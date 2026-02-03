Masajes capilares para mujeres de 40 a 50 años; hacen crecer el cabello fuerte y sano

¿Quieres una melena fuerte y sedosa? Los masajes al cuero cabelludo pueden ayudarte de muchas formas y lo mejor de todo es que los puedes hacer tu misma desde casa como parte de tu rutina diaria. En pocos días podrás notar la diferencia si los haces de manera adecuada y constante.

Paso a paso para un masaje capilar en casa

Idealmente puedes realizar este tipo de masajes de 2 a 3 veces por semana y deben de durar como máximo 5 minutos. Te recomendamos usar algún tipo de aceite o acondicionador para los siguientes pasos.

Desenreda tu cabello: Con un cepillo, de preferencia de madera, estiliza tu cabello para quitar cualquier tipo de nudo.

Empieza a masajear con la yema de los dedos: Este paso es muy importante y debes realizarlo de manera adecuada, no utilices las uñas o podrías lastimar tu cuero cabelludo.

Movimientos circulares: Sigue con movimientos circulares, desde la nuca hacia la coronilla y repite los movimientos un par de veces.

Presión: Útiliza los dedos de ambas manos para hacer pequeños pellizcos suaves para estimular la circulación de sangre, (evita útilizar las uñas).

Golpecitos: Realiza una serie de pequeños golpes en todo el cuero cabelludo para activar los folículos pilosos y finaliza deslizando las manos desde la frente hasta la nuca, como si estuvieras desenredando el cabello.

Beneficios de los masajes capilares

Si dedicas un par de minutos a tu rutina del día para hacerte un masaje capilar podrás notar varios cambios. Para empezar puedes tomarlo como un momento para consentirte, ya que hacer un masaje al cuero cabelludo puede ayudar a reducir el estrés.

Los masajes al cuero cabelludo son ideales para las mujeres que buscan estimular los folículos pilosos con la finalidad de hacer crecer el cabello de forma más rápida. ¿Cuáles cambios notarás? Sentiras el cabello más sano, más fuerte y por supuesto grueso.

Si quieres hacer crecer tu cabello de forma más rápida, te sugerimos cepillar tu melena 3 veces al día de preferencia con un cepillo de madera, esto hará que tu cuero cabelludo este en constante estimulación.