Skip to main content
/Azteca Uno/Estilo de vida/Nota

Cómo hacer velas navideñas que parecen postres y son perfectas para decorar la cocina

Serán perfectas para la mesa y compartir en familia.

2 minutos lectura
Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Son muchas las personas que están esperando la llegada de la Navidad, por lo que antes de que llegue esta fecha tan importante, hay quienes comienzan a comprar todos los adornos para decorar el hogar y no tener que salir a último momento. Esto no sólo incluye el árbol de Navidad, sino también la mesa para la Nochebuena y otros elementos decorativos, como son las velas, que cumplen un rol clave dentro de esta fecha. Por esto, es que te compartiremos cómo hacer unas velas que parecen postres y que serán fáciles de hacer.

No hay dudas que las velas son muy importantes para la Navidad y es que estos objetos decorativos representan la paz, la esperanza, la luz y la guía espiritual frente a la oscuridad del invierno y que se suele colocar principalmente sobre la mesa y decoración durante la Nochebuena o como parte de la Corona de Adviento, por lo que no puede faltar.

Como las velas no pueden faltar durante la Navidad, te vamos a dejar una opción diferente que consiste en hacerlas similar a postres y que le darán un estilo diferente a la decoración y que incluso la familia podrá compartir luego de la cena. En esta ocasión, son unas velas de chantilly que tendrán figuras diferentes y que serán ideales para decorar.

Materiales e ingredientes

  • Vasos para velas Premium
  • Cera de soja
  • Cera chantilly
  • Esencia aromática abeto navideño, muñeca de galleta y bastón de caramelo
  • Molde topping navideño
  • Colorantes verdes helecho, marrón caramelo y rojo vivo
  • Mecha encerada
  • Manga pastelera
  • Boquilla
  • Purpurina cristal verde
  • Pegatinas decorativas
  • Palito de brocheta

Cómo hacer las velas navideñas que parecen postres

  1. Fundir la cera de soja a fuego suave
  2. Añadir unas gotas de colorante y la esencia elegida para luego mezclar bien
  3. Verter en los vasos y dejar que se enfríe parcialmente
  4. Insertar la mecha en el centro de cada vela
  5. Preparar los topping fundiendo un poco de cera chantilly en pequeños moldes
  6. Fundir el resto de la cera chantilly, dejar enfriar a unos 35°C y batir hasta que adquiera una textura cremosa
  7. Colocar en la manga pastelera y decorar las velas como si fuera nata
  8. Añadir los toppings, espolvorear purpurina y colocar pegatinas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca UNO en Google News!

Noticias relacionadas

CONTENIDO RECIENTE