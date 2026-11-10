Cómo hacer un Santa Claus al crochet para decorar en Navidad: patrón fácil ideal para principiantes

Estamos a poco más de un mes de la llegada de Navidad, una de las fechas más esperadas por muchas familias, teniendo en cuenta que se trata de un momento ideal para estar todos juntos y compartir tradiciones, como el hecho de decorar el hogar con todo tipo de adornos. Si hay una figura que no puede faltar es Santa Claus, un adorno muy común y que en este caso se puede colocar en varios sectores. En este caso, te compartiremos cómo hacer uno tejido al crochet con un patrón muy fácil.

Tal como lo mencionábamos, la imagen de Santa Claus es muy importante para Navidad y que no puede faltar, teniendo en cuenta que no sólo es muy amado por los niños, sino que se puede utilizar para decorar en cualquier espacio del hogar, en el árbol de Navidad, en el frente de la casa, entre otros. Pero, hay una forma más agradable de contar con esta figura.

Una de las técnicas más utilizadas por muchas personas es el crochet, que se caracteriza por utilizar solamente una aguja y que no es necesario ser un experto en manualidades para tejer algo, ya que hay patrones que son sencillos y aptos para principiantes. En este caso, te vamos a compartir el paso a paso para que tejas a crochet la imagen de Santa Claus y puedas decorar en casa.

Materiales para el Santa Claus

Hilo de algodón color rojo para abrigo, pantalón y gorro

Color marrón para botas y guantes

Color blanco para bigote, barba, botones y detalles

Color piel para cabeza, nariz y orejitas

Hilo de lana abultada para el borde y borla del gorro

Hilo de bordar negro

Ganchillo de 2.0 mm

Relleno sintético hipoalargénico

Alambre moldeable

Ajuga lanera

Paso a paso para tejer el Santa Claus