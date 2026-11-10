Expertos en maquillaje: así debes maquillarte los ojos después de los 50

Maquillar los ojos después de los 50 años requiere un enfoque renovado que considere los cambios naturales en la textura y firmeza de la piel. Con las técnicas adecuadas es posible aportar luminosidad y abrir la mirada sin marcar las líneas de expresión ni sobrecargar el párpado.

Aprender a adaptar los productos y los trazos a tu nueva etapa te permitirá lucir un acabado fresco, elegante y rejuvenecido todos los días. Descubre los consejos profesionales indispensables para realzar toda la belleza de tus ojos con total confianza y sutileza.

¿Cómo maquillar los ojos después de los 50 años?

A partir de los 50 años, las rutinas de maquillaje deben renovarse para adaptarse a los cambios naturales en la piel y evitar endurecer los rasgos. Los expertos aconsejan dejar de lado el uso excesivo del lápiz negro, ya que tiende a acentuar el cansancio, las arrugas y a empequeñecer visualmente los ojos. En su lugar, resulta mucho más favorecedor apostar por tonos claros, neutros y cálidos como el beige, el champán, el topo o los colores tierra, que aportan profundidad y luminosidad sin crear contrastes rígidos.

Maquillaje (Canva)

Para lograr una mirada más fresca y rejuvenecida, se recomienda aplicar una sombra luminosa en el párpado móvil y un tono ligeramente más oscuro en la cuenca, difuminando cuidadosamente los límites. Asimismo, sustituir el delineador negro por opciones en tonos grises o grafito permite definir la mirada con un acabado mucho más suave. Por último, no hay que olvidar cuidar y rellenar las cejas de forma natural, además de utilizar un corrector ligero y de fórmula hidratante que no se acumule en las líneas de expresión.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Preparar la piel antes de aplicar el maquillaje es el paso fundamental para garantizar un acabado impecable, uniforme y de larga duración. El proceso comienza con una limpieza facial suave que elimine cualquier rastro de impurezas y asegure una superficie fresca. A continuación, es necesario aplicar un tónico equilibrante y un sérum hidratante adaptado a las necesidades específicas de tu rostro.

Maquillaje (Pinterest)

El siguiente paso consiste en utilizar una crema hidratante ligera que nutra la dermis sin dejar sensación grasa, permitiendo que los productos posteriores se deslicen mejor. Finalmente, no debes olvidar la aplicación de protector solar de amplio espectro durante el día y una prebase o primer específica para alisar la textura y fijar el maquillaje.