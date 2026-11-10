Cómo hacer un squisky casero con una esponja de trastes

Crear un squisky casero utilizando una simple esponja de trastes es una manualidad muy económica, relajante y perfecta para poner a prueba tu creatividad. Este divertido proyecto te permite transformar un objeto cotidiano en un juguete blando y personalizado en pocos minutos.

Con la ayuda de pintura y pegamento podrás darle el diseño, la textura y el color que prefieras, logrando un resultado único y satisfactorio. Descubre los sencillos pasos para fabricar tu propio accesorio antiestrés desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué es un squisky?

Un squishy es un juguete de textura blanda y esponjosa diseñado para regresar lentamente a su forma original después de ser apretado o estrujado. Estos populares objetos antiestrés están fabricados principalmente con espuma de poliuretano o materiales similares, ofreciendo una experiencia táctil muy satisfactoria y relajante.

Squisky (Canva)

Existen en una gran variedad de formas, colores y tamaños, inspirados frecuentemente en alimentos, animales o personajes divertidos. Además de servir como herramienta de relajación para reducir la ansiedad, se han convertido en una manualidad muy creativa para fabricar en casa utilizando materiales cotidianos.

¿Cómo hacer un squisky con esponja de trastes?

Hacer un squishy casero con una esponja de trastes es un proyecto sencillo, económico y muy entretenido que puedes realizar en pocos pasos. Para comenzar, toma una esponja de cocina limpia y nueva, y recórtala con unas tijeras dándole la forma que prefieras, como un adorable animal, una fruta o una figura geométrica. Es recomendable redondear bien los bordes para que el juguete tenga una textura uniforme y blanda al tacto.

Una vez que tengas la figura lista, el siguiente paso es darle color y resistencia utilizando una mezcla de pegamento blanco y pintura acrílica. Aplica varias capas de esta mezcla sobre toda la superficie de la esponja, dejando secar perfectamente entre capa y capa para lograr una capa exterior flexible que proteja el material y le otorgue el efecto slow rising característico de los squishies comerciales.

Esponja de cocina (Freepik/Canva)

Finalmente, puedes añadir detalles decorativos con rotuladores permanentes o pintura adicional para personalizar los ojos, la boca o los patrones de tu diseño. Deja que seque por completo durante unas horas en un lugar ventilado y tendrás listo tu nuevo juguete antiestrés para disfrutar, apretar y compartir con todos tus amigos.