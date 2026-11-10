Peluquero profesional: “La forma más rápida de integrar las canas es el peinado”

Cada vez son más las personas que optan por lucir las canas y dejar de ocultarlas. El dejar de lado los tintes te brinda la posibilidad de cuidar la fibra capilar y evitar el mantenimiento constante.

La transición al uso de las canas no siempre es sencillo por lo que el peluquero Aurelio Tabares indica que algunos recursos de peinado pueden marcar una diferencia rápida.

¿Cómo lucir las canas de la mejor manera?

El estilista Tabares manifiesta que “La forma más rápida de integrar las canas es el peinado”. La mejor opción es modificar la raya de la melena para ubicarla en zigzag para que la raíz no quede expuesta como una línea blanca uniformes y se puede mezclar con el resto del pelo.

Canas Luce tu cabello de la mejor manera. (canva/Canva)

También puedes incorporar movimiento con ondas suaves o textura para distribuir los tonos y lograr que las canas se noten menos. Tabares recomienda usar un recogido relajado y obtener unos mechones sueltos alrededor de la cara.

Otra opción es incorporar movimiento con ondas suaves o textura, que ayudan a distribuir visualmente los tonos y logran que las canas se noten menos que en una melena completamente lisa. Como variante, el experto propone un recogido relajado con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Se trata de jugar con el cabello y no cambiar el color.

Si tienes pensado hacer un cambio de look pues el corte también contribuye a lucir las canas de la mejor manera. Los peluqueros expertos recomiendan un bob o un long bob para quitar peso y tener un look más definido.

/estilo-de-vida/corte-mariposa-tendencia-favorece-mujeres-canas (Freepik)

Tabares recomienda aplicar capas internas livianas y una forma que se adapte a las facciones. Ten en cuenta que en el pelo blanco, las ondas brindan un efecto favorable ya que la luz se refleja muy bien.