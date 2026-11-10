3 ideas para hacer piñatas de 7 picos para las posadas

Cada vez falta menos para que llegue Navidad por lo que muchas personas ya están pensando en la decoración del hogar. En México se celebran las posadas donde la familia se reúne a compartir ponche, villancicos y las tradicionales piñatas que puede ser de diversos diseños, pero la de siete picos es la más tradicional.

La tradición manifiesta que cada uno de los siete picos representan uno de los siete pecados y los colores brillantes simbolizan las tentaciones del mundo. Cuando se la rompe con los ojos vendados pues se está representando la lucha contra esas tentaciones y el palo es la virtud que permite vencerlas.

¿Cómo hacer piñatas de 7 picos para las posadas?

Para quienes tienen que organizar la posada o llevar la piñata pues tenemos grandes ideas para que puedas hacerla de la mejor manera. Las mejores ideas son:

Piñata clásica monocromática en verde brillante

La piñata clásica es un infaltable por lo que puedes hacerla con tonos verdes para que sea muy llamativa. El centro tiene una forma redonda y se encuentra cubierto con papel crepé verde, coloca pequeños flecos para darle más volumen y textura. En la parte delantera coloca una flor de Nochebuena que puedes hacer con cartulina.

Piñata verde La piñata verde es un clásico. (Pinterest/Pinterest)

Piñata con picos dorados y cuerpo rojo con verde

Otra opción es poder combinar los colores clásicos de la época. Haz el cuerpo central cubierto con pequeños pliegues de papel crepé rojo y verde que deben ser colocados uno al lado del otro para darle volumen. Juega alternando colores en filas o crear secciones para un acabado ordenado y vistoso.

Piñata tradicional con flor de Nochebuena tridimensional y picos dorados

Por último, tenemos un diseño en el que la flor de Nochebuena tridimensional va en el centro. Tienes que cubrir la esfera con papel crepé y en ella poner una flor grande elaborada con varias capas de pétalos rojos de distintos tamaños, además de hojas verdes que ayuden a darle profundidad. En el centro puedes añadir pequeños círculos o papel metálico dorado para simular los detalles de la flor y conseguir un acabado más completo.