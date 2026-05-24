Cómo maquillar ojos hundidos: paso a paso para lucir más joven y natural

En las personas con ojos hundidos , una característica que normalmente depende de la forma del rostro y de la genética, este efecto puede resaltarse aún más y hacer que el maquillaje de siempre ya no luzca igual de favorecedor.

Es muy común maquillarse y notar que el resultado endurece las facciones, marca demasiado el párpado o hace que la mirada se vea cansada. Muchas veces no se trata de los productos que usas, sino de la manera de aplicarlos.

Cómo maquillar los ojos hundidos si soy mayor

Corregir tono

Cuando maquilles la zona de las ojeras, evita aplicar de inmediato un corrector claro para cubrirlas. Primero debes fijarte en qué tono tienen: pueden verse azuladas, moradas, cafés o marrones. Después, elige un corrector de un color que ayude a neutralizarlas. Por ejemplo, si tus ojeras tienen un tono azulado, un corrector salmón será ideal para disimularlas.

Mujer aplicándose corrector|Canva

Una vez que hayas equilibrado ese tono oscuro, entonces sí puedes aplicar un corrector uno o dos tonos más claros que tu piel para iluminar el rostro y darle un aspecto más fresco.



¿Zona del hueso o párpado móvil?

Uno de los errores más comunes al maquillar ojos hundidos es colocar sombras oscuras directamente sobre el párpado móvil, ya que esto hace que el efecto se note todavía más.

Mujer mayor párpado |Canva

Lo ideal es aplicar los tonos más intensos en la zona del hueso, nunca sobre el párpado. Así se reduce visualmente el volumen de esa área y se logra un equilibrio más favorecedor. La clave está en maquillar alrededor del ojo y no encima del párpado, creando un efecto óptico que redefine su forma y hace que la mirada se vea más abierta y elevada.

Sombras

Uno de los pasos más importantes es darle al ojo una forma almendrada usando una sombra de tono intenso, ya que ayuda a definir sin resaltar líneas de expresión.

La idea es aplicar el color más oscuro dibujando una pequeña “V” en la parte externa del ojo. Con este efecto se reduce visualmente la redondez y el hundimiento. Es un truco muy efectivo para estilizar la forma del ojo, elevar la mirada y disimular el párpado caído sin necesidad de usar demasiado producto ni técnicas difíciles.



Difuminar

Olvídate de las líneas marcadas o los cortes muy notorios. El secreto está en difuminar bien los tonos para que el maquillaje se vea suave y no endurezca las facciones.

Después de crear la “V” en la parte externa, difumínala hacia el centro del párpado para reducir visualmente el volumen. Luego, aplica un tono claro en el resto del párpado para aportar luz y evitar que el ojo se vea más hundido.



Delineado

Un delineado bien aplicado puede darle definición y profundidad a la mirada sin necesidad de usar sombras demasiado intensas.

Mujer delineándose |Canva

Puedes hacerlo con lápiz, difuminarlo con una brocha pequeña o incluso usar una sombra oscura si buscas un acabado más suave. Lo más importante es que el trazo se vea sutil, sin líneas rígidas ni demasiado marcadas.



Rímel

Y, por supuesto, no dejes de darle atención a tus pestañas. Enchínalas, aplica la máscara con calma y concéntrate sobre todo en las de la parte externa para lograr una mirada más abierta.

Mujer aplicándose rímel |Canva

Tips para los ojos hundidos

Mate antes que brillo. Da un efecto de piel más lisa

Usar ceja recta evita el hueco de tu ojo.

Línea de agua delineada con tonos claros.

Evita el negro y tonos grises porque apagan la mirada.

Al final, maquillarte no solo sirve para resaltar tu belleza, también es una manera de sentirte bien, verte mejor y ganar confianza en ti misma.

