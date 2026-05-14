Cómo maquillar los ojos hundidos para que se vean más lindos: paso a paso

Existe la falsa creencia de que los ojos con apariencia "cansada" o que están hundidos son poco favorecedores porque aparentan más años y no hay forma de arreglarlo. Esto es completamente falso, pues se trata de una característica natural en muchas personas y que la mayoría de veces puede disimularse con productos de belleza que sirven para maquillar la zona y llenar el rostro de vida.

¿Tienes ojos hundidos? Estos son los mejores secretos al maquillar que quedan hermosos

Prepara la piel con efecto luminoso . Uno de los pasos principales para verte radiante todos los días consiste simplemente en preparar el área de ojeras , primero con skincare hidratante y luego con un toque de color. Aplica corrector que ilumine y complementa con una base de tu tono exacto.

Trucos de belleza que te salvarán si tienes los ojos hundidos|Freepik

. Uno de , primero con skincare hidratante y luego con un toque de color. Aplica corrector que ilumine y complementa con una base de tu tono exacto. Usa sombras brillantes . Usar el glitter para maquillar los ojos es un gran acierto porque cumple con la función de darle brillo a la mirada sin exagerar. Para mejorar los resultados, recurre a sombras con tonalidades claras y concéntrate en el párpado móvil



. Usar sin exagerar. Para mejorar los resultados, Evita los delineados pesados . Aunque el "cat eye" muy pronunciado se ve espectacular de noche, cuando se trata de maquillar ojos hundidos el delineado grueso no es la mejor opción porque se endurecen las facciones . Haz trazos finos y no tan largos; si lo prefieres, también puedes cambiar el clásico negro por café o borgoña.

Trucos de belleza que te salvarán si tienes los ojos hundidos|Freepik

. Aunque el "cat eye" muy pronunciado se ve espectacular de noche, . Haz trazos finos y no tan largos; si lo prefieres, también puedes cambiar el clásico negro por café o borgoña. Ilumina el lagrimal . Ya sea que estés usando sombras o solo delineador, no te saltes el paso de iluminar el área del lagrimal con una sombra de glitter natural o aperlado . Con una brocha delgada, toma un poco de producto y pon directamente procurando que no se manche el resto del makeup.



. Ya sea que estés usando sombras o solo delineador, no te saltes el paso de . Con una brocha delgada, toma un poco de producto y pon directamente procurando que no se manche el resto del makeup. No te olvides del rímel para agrandar la mirada. Cuando se trata de darle potencia a la mirada y favorecer a los ojos hundidos, lo mejor es maquillar las pestañas con un tono negro intenso que sirva para dar volumen y longitud. Trata de quitar grumos con un cepillo especial.

Trucos de belleza que te salvarán si tienes los ojos hundidos|Freepik

Con estos sencillos trucos de makeup, podrás sacarle provecho a tus facciones, incluso si tienes los ojos hundidos y no sabes bien cómo se deben maquillar. Así lucirás una apariencia rejuvenecida y te verás espectacular en cualquier ocasión.