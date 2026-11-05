Qué quiere decir que un gato se acerque con la cola levantada, según experto veterinario

Los gatos son uno de los animales más populares que tenemos en muchos hogares, teniendo en cuenta que tienen una personalidad única y que pueden pasar por varios estados de ánimo a la vez y que su forma de comunicarse es variada. Entre esas maneras de hacerlo es mediante su cola y los veterinarios expertos explicaron el significado de que uno de ellos se acerque con su cola levantada y que seguramente no sabías; y que será clave para comprender los que nos quiere comunicar.

No hay dudas que el gato es considerado como los mejores animales más populares dentro del hogar y es tienen una personalidad que nos parece extraña, teniendo en cuenta que pueden mostrar su cariño, como así también su enojo en cuestión de segundos. Además, ellos se comunican mediante los gestos, utilizando no sólo su maullido que será diferente de acuerdo a lo que busquen, como así también usando su cola.

Noticias Michoacán del 4 de noviembre 2026

Cómo se comunican los gatos

Por otro lado, de acuerdo a lo que explicaron algunos veterinarios expertos, los gatos utilizarán diversos gestos para comunicarse con los humanos y observar estas acciones es clave para fortalecer el vínculo con el animal; y una de ellas es utilizando la cola y que de acuerdo a su posición, es lo que intentan comunicarnos; como que se acerquen con la cola levantada.

Qué quiere decir que un gato se acerque con la cola levantada

De acuerdo a lo que explicaron algunos veterinarios, que los gatos se acerquen con la cola levantada es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen a saludarnos y si el animal curva la punta en forma de interrogante, el gesto sugiere curiosidad e interés por lo que sucede alrededor; por lo que estos movimientos demuestran que el animal se siente seguro en su entorno.

Por otro lado, cuando el gato se acomoda junto a su cuidador, los veterinarios explicaron que elegir dormir en la misma habitación expresará un alto grado de confianza y el sueño representa para los felinos, un momento de vulnerabilidad y la elección de un lugar próximo a la persona simboliza un voto de seguridad.