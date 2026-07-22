Cómo maquillar el vitiligo en la cara

El vitiligo es una enfermedad de la piel que provoca la pérdida de pigmentación en algunas zonas del cuerpo debido a la disminución o ausencia de melanina, el pigmento encargado de dar color a la piel. Esto puede generar la aparición de manchas blancas de diferentes tamaños, principalmente en áreas como el rostro, las manos, los brazos y otras partes visibles.

Aunque el vitiligo no representa un riesgo para la salud ni es contagioso, muchas personas buscan opciones para unificar temporalmente el tono de la piel y sentirse más cómodas con su apariencia. El maquillaje puede convertirse en una herramienta útil para disimular las manchas y resaltar la belleza natural del rostro con técnicas adecuadas.

¿Cómo maquillar las manchas de vitiligo del rostro?

Maquillar el vitiligo del rostro requiere técnicas específicas para lograr una acabado uniforme y natural. La clave está en preparar bien la piel, corregir el contraste entre las zonas despigmentadas y el resto del rostro, y aplicar los productos con suavidad para conseguir una cobertura duradera sin recargar la piel.

Antes de comenzar, es importante realizar una buena preparación. Limpia el rostro con productos suaves, aplica una crema hidratante y no olvides el protector solar, ya que las zonas con vitiligo tienen menor cantidad de melanina y pueden ser más sensibles a la exposición solar. Una prebase también puede ayudar a mejorar la textura de la piel y prolongar la duración del maquillaje.

El siguiente paso es corregir el tono de las manchas blancas. En lugar de aplicar directamente la base, utiliza un corrector con un subtono cálido, como naranja, salmón o durazno, para neutralizar la diferencia de color. Colócalo únicamente sobre las áreas despigmentadas con pequeños toques y difumina los bordes para que se integre con la piel.

Después, aplica una base de maquillaje del mismo tono que tu piel, preferentemente de cobertura media o alta y de larga duración. Para evitar que el producto se mueva, utiliza una esponja húmeda y aplica la base con pequeños toques, sin arrastrar el maquillaje. Esto permitirá mantener la corrección previa y lograr un acabado uniforme.

Finalmente, sella el maquillaje con polvo translúcido y aplica un spray fijador para aumentar la duración. Con estos pasos puedes disimular temporalmente las mancha de vitiligo y conseguir un resultado natural.