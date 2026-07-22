“La creatividad se construye": El Chef Édgar Núñez comparte recursos para desarrollar el proceso creativo en la cocina

Los "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7 no solamente comparten su invaluable conocimiento en las clases del reality show, sino también en sus redes sociales y en esta ocasión fue el Chef Édgar Núñez quien se valió de su cuenta de TikTok para hablar de algunos recursos que sirven para desarrollar el proceso creativo en la cocina.

Al inicio del video subido por el Chef, se mostró un breve clip en el que Daniela habló sobre su falta de creatividad en el reality show, hecho que propició que el mentor afirmara que la creatividad también se puede construir.

El "Maestro del fuego" destacó la importancia de la lectura y la educación como ejes para la creación de platillos y es que harán que el "banco de datos cerebral" se vaya llenando de información y mientras más conocimiento se tenga y se repitan procesos, será mucho más fácil la creación de platos.

El Chef afirmó que mientras más se estudien los diferentes ingredientes o métodos y técnicas de cocción, es como el cerebro hará la asociación de las cosas.

Cuando hizo hincapié en la relevancia de comer en distintos tipos de lugares, desde tacos en la calle hasta sitios formales, el Chef compartió que tiene una iniciativa en la que los lunes y martes ofrece un 50% de descuento en su restaurante a personas de la industria con el fin de que puedan crecer su acervo cultural gastronómico.

Aunque dijo que la gente suele ver el final del trabajo, generalmente desconoce los procesos que hay detrás del resultado, por lo que exhortó a quienes estén interesados a que no se desesperen y que se eduquen en la materia.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en uno de los capitanes.

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