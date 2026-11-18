Conforme pasan los años cada vez es más común que la gente busque proteger su piel usan bloqueador solar y aunque esto suele ser de mucha ayuda, uno de los “contras” que podemos encontrar es cuando éste nos mancha una prenda, sobre todo si está es de un color claro como el blanco.

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Es común que se alguna de tus prendas llegue a ensuciarse de bloqueador solar y aunque a decir verdad, es una de las manchas más difíciles de quitar, te explicaremos cómo es que puedes deshacerte de ella fácilmente usando únicamente alcohol y jabón.

¿Cómo quitar la mancha de bloqueador solar de la ropa?

Aunque en el mercado hay una gran cantidad de alternativas quitamanchas, esta suele ser algo persistente y no todos los productos suelen tener el mismo efecto o peor aún, hay algunos que pueden maltratar las prendas, por lo que recurrir a ingredientes caseros podría ser una mejor alternativa.

Para hacer una mezcla que ayude a quitar la mancha de bloqueador solar de manera efectiva y que esté hecha de ingredientes caseros necesitarás:

Una pequeña pileta

Un trapo de algodón

Jabón neutro líquido

Alcohol de 70°

Limón

Bicarbonato

En este caso no es común tener cantidades exactas, pues cada mancha es distinta y si te ha pasado, sabrás que son manchas irregulares, por lo que dependerá de cómo es que la mancha persiste.

Primero humedece con el alcohol la zona afectada y si persiste, usa la mezcla de bicarbonato y limón para atacar la mancha. Con el trapo puedes frotar la zona sucia de manera delicada pero firme.

Finalmente, cuando esta esté cediendo, puedes enjuagar con agua y meter con confianza a la lavadora usando el jabón líquido y darle su ciclo de lavado cotidiano, notarás la diferencia enseguida.