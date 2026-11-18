Los festivales navideños están cada vez más cerca y uno de los accesorios que no pueden faltar son los tradicionales gorros de Santa Claus, duendes o reno. Sin embargo, este año puedes darles un toque diferente con diseños que incorporan pequeñas luces LED, colores llamativos y detalles navideños.

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También este tipo de accesorios son uno de los más solicitados en las escuelas durante los festivales por lo que si estás buscando obtener este tipo de prenda sin gastar demasiado y poder sorprender a tu hijo a continuación te dejamos cinco ideas que pueden servirte de inspiración. Lo mejor es que puedes elaborarlas en casa con materiales sencillos, fáciles de conseguir y económicos.

5 ideas de gorros navideños con luces para niños

1.- Gorro clásico rojo de Santa Claus con luces

Una opción que nunca pasa de moda. Puedes utilizar un gorro rojo tradicional, agregar una tira de luces LED de pila alrededor de la base blanca y colocar un pompón luminoso en la punta.

2.- Gorro de árbol de Navidad con luces de colores

Para los pequeños que quieren destacar, transforma un gorro verde en un arbolito navideño es otra opción al gorro puedes empezar enrollando escarcha verde, pequeñas esferas de fieltro, estrellas y una serie de luces LED de batería alrededor del diseño.

3.- Gorro de reno con nariz iluminada

Un gorro con el amigo fiel de Santa Claus, Rodolfo el reno puede convertirse en el protagonista de un gorro que grita por sí solo NAVIDAD. Utiliza una base café, agrega orejas de fieltro, cuernos acolchados y una nariz roja con una pequeña luz LED.

4.- Gorro de muñeco de nieve con luces blancas

Elabora un diseño inspirado en un muñeco de nieve con una base blanca, detalles de fieltro negro y una pequeña bufanda de tela. Puedes colocar luces LED blancas alrededor del cuerpo.

5.- Gorro de duende navideño con luces multicolor

Si buscas algo más original, utiliza fieltro verde y rojo para crear un gorro puntiagudo con orejas decorativas. Añade pequeñas luces LED de colores en los bordes y cascabeles.