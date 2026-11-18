La estética vibrante, los colores neón y el carisma de los personajes de K-Pop Demon Hunters siguen conquistando a los fanáticos de la animación. Si esta temporada quieres decorar sin gastar en adornos costosos y además darle un giro a tus esferas navideñas, esta es una alternativa divertida.

Utilizando esferas lisas y papel adhesivo imprimible, puedes armar tus propias planillas de calcomanías en herramientas gratuitas para transformar tu árbol en un homenaje a las aventuras de Rumi, Mira y Zoey.

4 plantillas de stickers de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar tus esferas de Navidad

Planilla de retratos Chibi con accesorios invernales

Las versiones tiernas y caricaturizadas de los personajes funcionan de maravilla sobre la superficie curva de las esferas tradicionales.

Stickers de armas místicas y símbolos de poder festivos

Diseña calcomanías individuales de las armas luminosas de las cazadoras, micrófonos brillantes y emblemas mágicos entrelazados con muérdago, estrellas doradas y copos de nieve.

4 plantillas de stickers de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar tus esferas navideñas 4 plantillas de stickers de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar tus esferas navideñas

Calcomanías estilo Lightstick, notas musicales y logotipos fan

Incluye miniaturas de lightsticks iluminados, corazones con dedos, destellos holográficos y frases cortas como HUNTR/X Holiday o Merry K-Pop Christmas con tipografías modernas.

Stickers de los Saja Boys y patrones del sello Honmoon

Prepara una planilla con siluetas estilizaas de los Saja Boys en poses de baile junto a círculos místicos y ondas luminosas inspiradas en la barrera Honmoon en tonos azul eléctrico y magenta.

4 plantillas de stickers de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar tus esferas navideñas 4 plantillas de stickers de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar tus esferas navideñas

Consejos para que tus stickers se adapten perfecto a las esferas

Elige papel adhesivo flexible: Utiliza papel fotográfico autoadhesivo delgado o vinilo imprimible; al ser más maleables que el cartón grueso, se adhieten mejor a las curvas de la esfera sin formar arrugas.

Haz pequeños cortes en los bordes: Si la calcomanía es muy grande, realiza diminutos cortes radiales invisibles en el margen transparente antes de pegarla para que abrace la forma redonda con suavidad.

Sella con barniz transparente: Aplica una capa ligera de barniz acrílico en aerosol sobre la esfera terminada para proteger la tinta de la impresora y evitar que los bordes del sticker se despeguen al guardarlos.