Para quienes prefieren alejarse de los colores intensos y apostar por una estética limpia, luminosa y atemporal durante las fiestas decembrinas, las uñas en blanco lechoso con copos de nieve son la tendencia indiscutible del invierno.

Este acabado semitraslúcido, conocido internacionalmente como milky nails, suaviza la apariencia de las manos, aporta frescura y funciona como el lienzo perfecto para detalles festivos sutiles.

Al combinar la cremosidad del blanco lechoso con destellos plateados finos y trazos invernales minimalistas, se consigue una manicura sofisticada que evoca la escarcha y la nieve recién caída, ideal tanto para cenas familiares como para eventos formales de fin de año.

5 diseños de uñas en blanco lechoso con destellos plateados y copos de nieve súper delicados

Base blanco lechoso con copos de nieve pintados a mano alzada

Aplica dos capas de esmalte blanco lechoso uniforme con brillo espejo en todas las uñas y dibuja uno o dos copos de nieve diminutos en tinta plateada metálica sobre las uñas de acento, acompañados de micro puntos luminosos.

Degradado glitter plateado desde las puntas

Sobre una manicura blanco lechoso tradicional, concentra diamantina plateada extrafina en el borde libre de cada uña y difumínala suavemente hacia el centro, rematando con un pequeño copo de nieve blanco en una sola uña.

5 diseños de uñas en blanco lechoso con destellos plateados y copos de nieve súper delicados 5 diseños de uñas en blanco lechoso con destellos plateados y copos de nieve súper delicados

Copas de nieve minimalistas

Pulir la base blanco lechoso con pigmento efecto perla fría antes de aplicar pequeños adhesivos o dibujos minimalistas de copos de nieve en blanco puro y plata.

Efecto escarchado con partículas iridiscentes encapsuladas

Intercala una capa delgada de hojuelas plateadas e iridiscentes entre dos capas traslúcidas de gel blanco lechoso para que los destellos parezcan flotar bajo la superficie.

5 diseños en blanco lechoso con destellos plateados y copos de nieve súper delicados 5 diseños en blanco lechoso con destellos plateados y copos de nieve súper delicados

Líneas curvas plateadas y copo de nieve como acento principal

Sobre uñas blanco lechoso brillante, traza líneas curvas muy delgadas en gel plateado cromado que abracen los bordes de las uñas, dejando el dedo medio como protagonista con un copo de nieve detallado en el centro.