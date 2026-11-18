Mantener las encimeras despejadas y la alacena en orden es clave para disfrutar de una cocina funcional y visualmente relajante. Sin embargo, renovar todos los contenedores de almacenamiento suele representar un gasto considerable.

Por suerte, convertir frascos de vidrio y latas en organizadores es una alternativa ecológica, económica y sumamente estética cuando se aplican principios de diseño minimalista.

El secreto para que estos envases reciclados luzcan como piezas de tienda de interiorismo está en unificar los colores, eliminar etiquetas comerciales por completo y apostar por acabados neutros como el negro mate, el blanco hueso, la madera clara o el vidrio transparente con etiquetas tipográficas limpias.

4 formas de convertir frascos de vidrio y latas en organizadores para la cocina

Frascos de vidrio con tapas pintadas en negro mate y etiquetas uniformes

Unificar el color de las tapas elimina al instante el ruido visual de los distintos envases de mermelada, café o salsas que solemos acumular.

Retira las etiquetas sumergiendo los frascos en agua tibia con jabón y bicarbonato. Pinta todas las tapas metálicas con pintura en aerosol negro mate o blanco tiza para darles un aspecto uniforme.

4 formas de convertir frascos de vidrio y latas en organizadores minimalistas para tu cocina 4 formas de convertir frascos de vidrio y latas en organizadores minimalistas para tu cocina

Portautensilios de cocina con latas grandes efecto piedra o cerámica

Asegúrate de que el borde superior no tenga filos cortantes y mezcla pintura acrílica en tono blanco hueso, arena o gris suave con una cucharada de bicarbonato de sodio. Aplica dos capas con brocha para lograr una textura mate similar a la cerámica artesanal.

Especieros magnéticos o en bandeja con frascos pequeños

Limpia varios frascos pequeños del mismo tamaño y pinta sus tapas en tono dorado satinado, cobre o madera clara. Puedes colocarlos alineados dentro de un cajón inclinado o pegar un imán potente en cada rapa para fijarlos en una barra metálica en la pared.

4 formas de convertir frascos de vidrio y latas en organizadores minimalistas para tu cocina 4 formas de convertir frascos de vidrio y latas en organizadores minimalistas para tu cocina

Organizador de cubiertos o servilletas con latas forradas en yute o lino

Recorta tiras de tela de lino crudo o enrolla cuerda fina de tuye alrededor de tres o cuatro latas medianas, fijándolas con silicón caliente. Únelas entre sí por los costados formando un bloque compacto o fíjalas a una tabla de mandera con asa central.