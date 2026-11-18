La llegada por el próximo año está cada vez más cerca y con ella también crece la ilusión de iniciar nuevas metas, planes y aprendizajes por lo que este cambio de fecha puede convertirse en una nueva oportunidad para que los más pequeños de la casa empiecen a desarrollar hábitos de organización mientras se divierten con sus personajes favoritos.

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Este 2027 los niños pueden empezar a identificar fechas, días, meses y semanas con un calendario inspirado de su caricatura favorita como Bluey de esta manera el menor comenzará a organizar sus actividades de una forma sencilla y divertida.

Sin duda alguna el tener a Bluey y Bingo pueden convertirse en las mejores aliadas para que los pequeños aprendan a identificar días y planear sus tareas. Sin embargo, si piensas que este tipo de diseños es difícil de conseguir déjanos decirte que aquí encontrarás una manera sencilla de obtenerlos y de manera fácil y rápida..

Los calendarios imprimibles son un recurso práctico para colocar en la habitación, el escritorio o un espacio familiar. Además permiten que los niños participen en su decoración ya que solo necesitas buscar el diseño ideal, imprimir a color y en papel opalina, como extra el menor puede darle personalidad con decoraciones una vez concluidos puede empezar con la organización de sus rutinas, marquen sus cumpleaños, registren actividades escolares y esperen con emoción las próximas vacaciones.

5 ideas de calendarios imprimibles 2027 de Bluey y Bingo para niños

1.- Calendario anual 2027 de Bluey y Bingo

Una plantilla con los 12 meses del año en una sola hoja es ideal para que los niños comiencen a familiarizarse con el paso del tiempo. Pueden identificar enero, febrero y los meses siguientes, mientras reconocen los cumpleaños y las fechas especiales.

2.- Calendario mensual para colorear

Esta propuesta permite combinar organización y creatividad ya que al ser un diseño en blanco el menor puede dejar crecer su imaginación coloreando y darle personalidad a cada mes, de esta manera igual puede identificar cada uno de ellos.

3.- Calendario mensual con Bluey y Bingo

Una manera divertida de enseñarles a recordar momentos importantes es utilizar una plantilla exclusiva que este cada mes y en el escribir un momento importante que vaya a pasar como cumpleaños, celebraciones familiares, festivales escolares y vacaciones.

4.- Calendario semanal

Para quienes están aprendiendo a organizar sus rutinas, una plantilla dividida por días de la semana puede ser de gran ayuda. Los niños podrán escribir o dibujar sus actividades, como ir a la escuela, hacer la tarea, practicar algún deporte o jugar con sus amigos. Incluso pueden agregar horas para especificar en qué momento toca la activida.

5.- Calendario de buenos hábitos y responsabilidades

Esta última idea está pensada para que los niños aprendan a cumplir pequeñas responsabilidades. Pueden marcar cada día que ordenen sus juguetes, preparen su mochila, se cepillen los dientes o ayuden en casa. También puedes escribir las respnsabilidades que les corresponden.