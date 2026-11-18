Con el paso del tiempo, es normal que los cojines de la sala o la recámara pierdan color, presenten desgaste en la tela o simplemente dejen de combinar con el resto de la decoración.

Antes de reemplazarlos por completo, renovar cojines viejos sin coser es una alternativa económica, rápida y sumamente satisfactoria.

En el diseño de interiores actual, las texturas tipo borreguito se han convertido en el recurso estrella para aportar calidez visual y suavidad al tacto, especialmente durante los meses fríos.

5 formas de renovar tus cojines viejos usando texturas tipo borreguito sin saber coser

Funda envolvente estilo Furoshiki

Corta un cuadrado de tela borreguito en tono blanco, crema o arena que mida el doble de tu cojín. Coloca el cojín en el centro en forma de rombo, lleva dos puntas opuestas al centro y átalas, después repite el proceso con las otras dos puntas, escondiendo los extremos sobrantes.

Unión limpia con cinta termoadhesiva para dobladillos

Recorta dos cuadrados de tela borreguito con un margen de 2 centímetros más que el cojín. Coloca las piezas frente con frente, pon tiras de cinta termoadhesiva en tres de los bordes y pasa la plancha tibia, volte la funda al derecho e introduce el cojín.

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Cierre estilo sobre con pegamento textil

El pegamento especial para telas permite trabajar con precisión y soporta perfectamente el movimiento y los lavados suaves. Ideal para crear fundas desmontables.

Renovación parcial con franjas o parches de borreguito

Recorta una franja ancha de tela tipo borreguito o figuras orgánicas y fíjalas directamente sobre el frente del cojín utilizando pegamento textil o silicón líquido especial para tela.

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Cojín tipo caramelo o cilindro con lazos de terciopelo

Para renovar cojines rectangulares alargados o rellenos cilíndricos. Envuelve el cojín viejo con un rectángulo de tela borreguito dejando unos 12 centímetros sobrantes en cada extremo. Une el borde longitudinal con cinta adhesiva para tela y ata ambos extremos fruncidos con listones anchos de terciopelo, cordón de algodón grueso o cintas de satén.