Cuál es el perfume que huele a croissant recién horneado y huele delicioso en cualquier tipo de piel

Existe un perfume que huele a croissant recién horneado. Es una fragancia de edición limitada que la cadena lanzó en Estados Unidos en diciembre de 2025. Creada en colaboración con la perfumista británica Sarah McCartney, esta propuesta reproduce el aroma cálido, mantecoso y ligeramente dulce de la bollería recién hecha.

Su composición pertenece a la familia olfativa gourmand y combina notas de mantequilla, vainilla, canela y ámbar. Además de su particular aroma, la fragancia llamó la atención por su presentación: viene en un frasco de 15 mililitros con forma de croissant dorado y marrón, diseñado y fabricado artesanalmente por Plunge Creations.

¿A qué huele el perfume de inspirado en el croissant de la pastelería francesa?

Eau de Croissant recrea una experiencia olfativa cotidiana: el momento en que se abre la puerta de una panadería y se percibe el aroma de un croissant recién horneado. El perfume fue lanzado por LIDL Estados Unidos.

Estas son sus principales notas aromáticas:

Mantequilla : aporta una sensación cremosa y reproduce el carácter untuoso de la masa hojaldrada.

: aporta una sensación cremosa y reproduce el carácter untuoso de la masa hojaldrada. Vainilla : introduce dulzura y suavidad, con un efecto cálido y envolvente.

: introduce dulzura y suavidad, con un efecto cálido y envolvente. Canela : suma un matiz especiado que recuerda a la repostería recién preparada.

: suma un matiz especiado que recuerda a la repostería recién preparada. Ámbar: proporciona profundidad y una base cálida que acompaña el desarrollo de la fragancia.

Esta combinación se relaciona con la familia gourmand: una categoría de la perfumería caracterizada por sus referencias a alimentos, postres e ingredientes comestibles. La perfumista británica Sarah McCartney, fundadora de la firma 4160 Tuesdays y especializada en la creación de fragancias con personalidad, participó en el desarrollo de esta edición especial.

¿Los perfumes gourmand huelen igual en todos los tipos de piel?

El perfume está pensado para evocar un aroma reconocible y agradable. Si bien resulta amigable para cualquier ocasión, la química individual de la piel, la temperatura corporal, la hidratación y otros factores pueden modificar la percepción y la evolución de una fragancia.

La especialista Sarah McCartney es una referencia interesante para comprender el universo de los perfumes construidos alrededor de recuerdos y experiencias sensoriales. Para disfrutar mejor de una fragancia gourmand como esta, conviene seguir estos consejos: