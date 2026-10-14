En México, el pan dulce forma parte de desayunos y meriendas, con piezas como conchas, orejas y cuernitos que suelen acompañarse con leche, café o chocolate. En Francia, el croissant destaca en las panaderías por su corteza dorada y su interior aireado. La diferencia no depende únicamente de los ingredientes, pues hay una técnica de hojaldrado que pocos logran. Mientras en el país azteca el mole combina chiles y chocolate, en Japón tienen el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas.

En el croissant, el método de elaboración también influye en el resultado. La técnica francesa conocida como tourage combina masa y mantequilla mediante pliegues sucesivos, un proceso que exige controlar la temperatura y respetar los reposos. Mientras que en México tenemos la piñata llena de dulces, en Dinamarca los niños golpean un barril.

En México el pan de dulce se acompaña con leche fría, pero en Francia el croissant tiene una técnica de hojaldrado que pocos logran en casa|Pinterest

La diferencia entre el pan dulce y el croissant

El croissant tradicional utiliza una masa con levadura y capas de mantequilla que se forman al extender y doblar la preparación. Durante el horneado, el agua presente en la mantequilla genera vapor y separa las capas, lo que produce una textura crujiente por fuera y ligera por dentro.

El portal oficial de turismo de Francia explica que el antecedente del croissant se relaciona con el kipferl, un panecillo de forma curva que llegó a París y evolucionó hasta convertirse en la pieza de bollería que hoy se asocia con el desayuno francés.

En México el pan de dulce se acompaña con leche fría, pero en Francia el croissant tiene una técnica de hojaldrado que pocos logran en casa|Pinterest

En México, la tradición del pan dulce tiene una historia distinta. Durante la época colonial se mezclaron ingredientes y costumbres culinarias indígenas y europeas. Desde entonces, el pan dulce se acompaña con una taza de chocolate o atole, mientras que la leche fría es una forma común de acompañarlo en la actualidad.

Tiempo para preparar el croissant

Para preparar el croissant se calcula un tiempo total de cuatro horas y media, con entre 30 y 40 minutos de horneado para 24 piezas. El tiempo incluye la preparación de la masa, el enfriamiento, los pliegues y la fermentación. Mientras que otras recetas pueden requerir reposos más largos, incluso durante toda la noche.