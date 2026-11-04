Paso a paso: así debes aplicar el perfume para que te dure todo el día

Para que el perfume dure más tiempo, aplícalo sobre la piel limpia y bien hidratada, especialmente en zonas como el cuello y las muñecas. Pulveriza a una distancia moderada y deja que se seque sin frotar.

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Este método puede favorecer su permanencia, aunque el resultado también depende de la concentración, las notas olfativas y las características de cada piel. La perfumista y especialista en fragancias Karen Gilbert, autora de The Perfume Bible, explica en su trabajo divulgativo aspectos relacionados con la elección y el uso de los perfumes.

The Perfume Society, organización británica dedicada a la cultura de las fragancias, ofrece orientación sobre cómo aplicar y conservar los aromas. Sus recomendaciones permiten entender por qué la rutina de aplicación puede influir en la experiencia del perfume.

¿Cómo aplicar el perfume paso a paso para prolongar su duración?

La preparación de la piel y la forma de pulverizar la fragancia pueden ayudar a que el aroma se mantenga durante más tiempo. Sigue estos pasos:



Hidrata la piel: después de bañarte, aplica una crema corporal sin aroma o de olor compatible con el perfume. La piel seca puede hacer que la fragancia se perciba menos tiempo. Asegúrate de que esté seca: espera a que la crema se absorba antes de aplicar el perfume para evitar que se mezcle de manera irregular. Pulveriza en zonas estratégicas: el cuello, la parte interna de las muñecas y la zona detrás de las orejas son lugares habituales. El calor corporal puede favorecer la difusión del aroma, aunque no garantiza una mayor duración. Mantén cierta distancia: rocía el perfume a unos centímetros de la piel, siguiendo las indicaciones del envase, para distribuirlo de manera uniforme. Deja que se seque solo: no frotes las muñecas entre sí. La fricción puede alterar la forma en que se desarrolla la fragancia sobre la piel. Refresca cuando sea necesario: si el aroma desaparece, una reaplicación moderada puede ser más efectiva que usar una cantidad excesiva desde el principio.

¿Qué errores debes evitar para que el perfume dure más?

Algunos hábitos pueden afectar la experiencia olfativa o desperdiciar producto. Para aprovechar mejor la fragancia, ten en cuenta estas recomendaciones:



No abuses de la cantidad: aplicar muchas pulverizaciones no asegura que el perfume dure más y puede resultar intenso para quienes te rodean.

aplicar muchas pulverizaciones no asegura que el perfume dure más y puede resultar intenso para quienes te rodean. No lo frotes después de aplicarlo: deja que se evapore de forma natural.

deja que se evapore de forma natural. Evita rociarlo sobre ropa delicada: algunos perfumes pueden dejar manchas, especialmente en tejidos claros o sensibles. Prueba primero en una zona poco visible.

algunos perfumes pueden dejar manchas, especialmente en tejidos claros o sensibles. Prueba primero en una zona poco visible. Guárdalo lejos del calor y la luz: conserva el frasco en un lugar fresco y protegido, ya que las condiciones ambientales pueden modificar su aroma con el tiempo.

La duración también depende de la fórmula. Las concentraciones más altas suelen ofrecer mayor persistencia, aunque las notas cítricas y frescas pueden sentirse menos tiempo que las amaderadas, ambaradas o intensas. Por eso, la mejor estrategia combina una aplicación cuidadosa con una fragancia adecuada a tus preferencias y a la ocasión.