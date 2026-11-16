Las personas nacidas entre el 18 y el 25 de noviembre pueden encontrarse bajo la influencia de la cúspide Escorpio-Sagitario: una combinación astrológica asociada con personalidades intensas, intuitivas, apasionadas y con una fuerte necesidad de libertad. Según la astrología, quienes llegan al mundo durante los días cercanos al cambio de signo pueden identificarse con cualidades de ambos arquetipos del zodiaco.

La astróloga Mia Astral ha desarrollado y difundido el concepto de las personas cúspide. Esto hace referencia a quienes nacen en los días previos y posteriores al cambio de un signo zodiacal.

Esta perspectiva permite explorar los matices de personalidad que pueden asociarse con dos energías astrológicas diferentes. Pero la posición exacta del Sol depende del año, la hora y el lugar de nacimiento.

¿Cómo es la personalidad de los nacidos en la cúspide Escorpio-Sagitario según la astrología?

La combinación de Escorpio y Sagitario reúne dos energías muy diferentes que, desde la astrología, pueden complementarse. Por un lado, el primero es un signo de agua, vinculado con la profundidad emocional, el misterio, la intuición y la transformación.

Por otro, Sagitario es un signo de fuego relacionado con el optimismo, la aventura, la independencia y la búsqueda de nuevos conocimientos. Por esta razón, las personas que nacen cerca de esta transición zodiacal suelen describirse como individuos que combinan una gran sensibilidad con una personalidad expansiva.

Pueden ser reservados al principio, observar detenidamente a quienes los rodean y necesitar tiempo para confiar. Pero también sienten curiosidad por descubrir otros lugares, conocer personas y experimentar situaciones diferentes.

Estas son sus características más destacadas:

Intuición: pueden percibir fácilmente los cambios de actitud de otras personas y prestar atención a detalles que otros pasan por alto.

pueden percibir fácilmente los cambios de actitud de otras personas y prestar atención a detalles que otros pasan por alto. Independencia: necesitan tomar sus propias decisiones y no suelen sentirse cómodos cuando alguien intenta controlar sus movimientos.

necesitan tomar sus propias decisiones y no suelen sentirse cómodos cuando alguien intenta controlar sus movimientos. Intensidad emocional: viven sus relaciones y experiencias con profundidad, aunque no siempre expresan lo que sienten.

viven sus relaciones y experiencias con profundidad, aunque no siempre expresan lo que sienten. Curiosidad: tienen interés por aprender, investigar y descubrir nuevas perspectivas sobre el mundo.

tienen interés por aprender, investigar y descubrir nuevas perspectivas sobre el mundo. Determinación: cuando encuentran un objetivo que los entusiasma, pueden demostrar una gran perseverancia para conseguirlo.

cuando encuentran un objetivo que los entusiasma, pueden demostrar una gran perseverancia para conseguirlo. Espíritu aventurero: buscan salir de la rutina y experimentar situaciones que les permitan crecer y ampliar sus horizontes.

En el amor, esta combinación puede traducirse en una personalidad que busca vínculos profundos, honestidad y complicidad, pero que también necesita conservar su espacio individual. No suelen sentirse atraídos por relaciones superficiales y valoran especialmente la confianza.

¿Qué características de Escorpio y Sagitario tienen las personas “cúspide”?

Para comprender esta combinación es necesario observar qué aporta cada signo zodiacal. Escorpio (regido tradicionalmente por Marte y asociado modernamente con Plutón) representa la transformación, la intensidad y la capacidad de atravesar cambios profundos. Sagitario (regido por Júpiter) simboliza la expansión, el conocimiento, la libertad y el entusiasmo por la vida.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): quienes nacen bajo este signo suelen caracterizarse por su personalidad reservada, su intuición y su capacidad para detectar situaciones que no siempre resultan evidentes. Son apasionados, leales y determinados, aunque pueden mostrar cierta desconfianza cuando sienten que alguien invade su intimidad.

quienes nacen bajo este signo suelen caracterizarse por su personalidad reservada, su intuición y su capacidad para detectar situaciones que no siempre resultan evidentes. Son apasionados, leales y determinados, aunque pueden mostrar cierta desconfianza cuando sienten que alguien invade su intimidad. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): se distingue por su optimismo, espontaneidad y necesidad de independencia. Sus nativos suelen disfrutar de los viajes, las experiencias nuevas y el aprendizaje. También se los relaciona con una personalidad directa, entusiasta y con facilidad para encontrar oportunidades incluso en momentos difíciles.

Quienes nacen cerca de la transición entre ambos signos pueden identificarse con aspectos de estas dos energías. Sin embargo, desde la astrología, no significa que todas las personas nacidas entre el 18 y el 25 de noviembre tengan automáticamente dos signos solares. Para determinarlo es necesario consultar la carta natal.

Esto se debe a que el ingreso del Sol en Sagitario puede variar de fecha y horario según el año. La idea de la cúspide permite explorar esos matices y comprender por qué algunas personas sienten que su personalidad no queda completamente representada por las características tradicionales de un único signo zodiacal.