Hoy en día, los stickers de WhatsApp son una herramienta básica para la comunicación que, además de ayudarnos a expresar ideas, nos divierte y entretiene. Lo mejor de todo es que tú puedes crear tu propio paquete de stickers para WhatsApp gratis para compartir con tus amigos. Es por eso que aquí te dejamos 15 plantillas, si eres amante de los gatitos, para que elijas tus favoritos y expreses todo lo que quieras decir:

Stickers para WhatsApp 1

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La idea es que elijas tus favoritos y descargues las imágenes directo a tu teléfono celular para que tú puedas crear tus propios stickers para WhatsApp, para que puedas compartirlos con tu familia y amigos.

¿Cómo crear tus propios stickers de WhatsApp?

Si ya tienes tus imágenes de stickers de gatitos para WhatsApp en tu galería y no sabes cómo crear tus propios stickers, es muy fácil; aquí te lo explicamos paso a paso:

Abre la aplicación de WhatsApp .

. Entra a una de tus conversaciones o al chat que tienes contigo mismo.

o al chat que tienes contigo mismo. Entra al menú donde tienes tus stickers.

Al principio sale un icono con la frase “ Crear Sticker ”, dale clic.

”, dale clic. Una vez dentro, elige la foto del meme de gatito que descargaste.

que descargaste. En la parte de abajo, elige el recorte cuadrado para que se vea toda la imagen del gatito con la frase.

para que se vea toda la imagen del gatito con la frase. Presiona el icono de la parte inferior derecha donde se ven dos cuadritos y un “+” para guardarlo, o envíalo y después guárdalo como siempre.

para guardarlo, o y después guárdalo como siempre. Listo, ya tienes tus stickers para WhatsApp de gatitos con frases divertidas.

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