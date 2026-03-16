Debes revisar que tu planta no tenga estos 2 síntomas de enfermedad antes de comprarla

Para los amantes de la naturaleza, sumar una planta nueva a sus colecciones es un momento emocionante. Sin embargo, para que sea una adquisición inteligente, es indispensable corroborar que se trata de una especie apta para el ambiente y que esté en óptimas condiciones, revisando sobre todo que no tenga indicios en las hojas o el tallo de estar enferma.

Esto ya que podría poner en riesgo a todo el jardín o marchitarse de forma prematura, por lo que estar correctamente informado es la mejor manera de evitar desperdiciar el dinero. Y aunque puede sonar como una tarea complicada, en realidad basta con aprender a distinguir los primeros síntomas en su apariencia que son muy fáciles de detectar.

¿Cómo saber si una planta está enferma? 2 señales de alerta que NO hay que ignorar