Debes revisar que tu planta no tenga estos 2 síntomas de enfermedad antes de comprarla
De nada servirá que elijas una planta cara si no está bien de salud y lo mejor es siempre ponerle atención a cualquier indicio que alerte de contaminaciones.
Para los amantes de la naturaleza, sumar una planta nueva a sus colecciones es un momento emocionante. Sin embargo, para que sea una adquisición inteligente, es indispensable corroborar que se trata de una especie apta para el ambiente y que esté en óptimas condiciones, revisando sobre todo que no tenga indicios en las hojas o el tallo de estar enferma.
Esto ya que podría poner en riesgo a todo el jardín o marchitarse de forma prematura, por lo que estar correctamente informado es la mejor manera de evitar desperdiciar el dinero. Y aunque puede sonar como una tarea complicada, en realidad basta con aprender a distinguir los primeros síntomas en su apariencia que son muy fáciles de detectar.
¿Cómo saber si una planta está enferma? 2 señales de alerta que NO hay que ignorar
- Manchas de diferentes colores en las hojas. Uno de los primeros lugares donde se manifiestan los problemas de salud en una planta, son las hojas. Esto ya que cuando hay alguna enfermedad, suelen aparecer cambios de color y manchas irregulares que no forman parte del estado natural de la especie.
De acuerdo con un artículo de Gazipur Agriculture University, cuando se producen áreas irregulares con alteraciones en el tono, puede ser señal de que la planta está contaminada con los llamados "virales". Por otra parte, el portal de Royal City Nursery explica que los padecimientos más comunes en las plantas son las infecciones por hongos o bacterias, que suelen empeorar si no son tratados oportunamente.
- Tallos débiles o quebradizos. Otro de los factores clave para identificar el estado de una planta son los tallos, ya que lo ideal es que se vean firmes, que su color sea uniforme y no que no parezca que "se rompen" al contacto. En este sentido, un artículo de la Enciclopedia Británica señala que las enfermedades vegetales causan pérdida de agua acelerada y, a su vez, marchitamiento prematuro.
En algunos casos la situación puede agravarse al punto de que la planta va pudriéndose de a poco hasta llegar a la raíz, momento en el que ya no suele haber solución. Es importante no poner macetas con estos indicios de malestar cerca de otras especies sanas para evitar cualquier contagio.