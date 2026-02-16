7 plantas que pueden crecer en tu jardín aun si no les da el sol: son hermosas para la sombra

Un problema frecuente entre quienes viven en departamentos o zonas habitacionales, es que la posición de los edificios cercanos suele tapar la entrada de iluminación natural. Así que al momento de querer adornar el jardín, se debe recurrir a plantas y flores que no necesitan estar directamente en el sol para mantenerse radiantes, pues son especies que, por su naturaleza, se acoplan muy bien a la sombra y son fáciles de cuidar.

1. Monstera, una de las plantas más lindas que sobrevive sin sol

Conocidas por sus grandes hojas de color verde intenso, las plantas monsteras pueden sobrevivir perfectamente sin estar expuestas al sol. De acuerdo con información de Urban Stems, requiere solo de riego ocasional y es perfecta para ponerse en interiores o exteriores.

7 plantas que pueden estar en la sombra y no se marchitan|Canva

2. Corazón de María

Que su nombre no te engañe: las suculentas "corazón de María" no son nada difíciles de cuidar y en realidad tienen la capacidad de mantenerse intactas aun con poca iluminación natural.

3. Helechos, las plantas perfectas para la sombra

Si tu jardín casi siempre está a la sombra, no te preocupes porque sí podrás tener plantas que lucen bellísimas sin sol, como los helechos. Esta especie convive bien con poca luz y en ambientes húmedos, explica Missouri Botanical Garden.

7 plantas que pueden estar en la sombra y no se marchitan|Canva

4. Dracaenas o "serpientes"

Entre las plantas más fáciles de cuidar, definitivamente están las "serpientes", conocidas también como dracaenas. Y es que no solo su mantenimiento es sencillo, sino que se pueden poner a la sombra y no les pasa nada.

5. Calathea, para tener un jardín hermoso con plantas que no necesitan sol

Conocidas por las bellas manchas moradas que les salen en las hojas, la Calathea es otra de las plantas que no necesitan sol para sobrevivir. Según datos del sitio especializado Plants and Flowers Foundation Holland, basta con que por las mañanas le dé un poquito la luz para que luzca en todo su esplendor.

7 plantas que pueden estar en la sombra y no se marchitan|Canva

6. Hierro fundido

Pese a su nombre complejo, las "hierro fundido" o Aspidistra elatior son todo lo contrario, pues son plantas que tienen una buena resistencia a la sombra y condiciones extremas como la poca humedad. Por lo que cuando se ponen en jardines que no siempre tienen sol directo, no hay riesgo de que terminen marchitándose.

7. Plantas ZZ que sí pueden estar en la sombra

Aunque la familia de Zamioculcas o "ZZ" son tropicales, no necesariamente necesitan estar en el sol directo para mantenerse radiantes. Además, Pafe Plants explica que estas plantas son fáciles de cuidar porque almacenan agua en sus tallos para ir distribuyendo conforme lo necesite y crece bien en la sombra.