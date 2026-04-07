5 diseños de uñas japonesas y coreanas que te harán lucir unas manos hermosas

Los diseños de uñas japonesas y coreanas se han vuelto toda una tendencia dentro de la manicura, ya que cuentan con estilos extravagantes, hasta alternativas más discretas que puedes usar en ocasiones especiales.

Si deseas lucir unas manos hermosas, no esperes más; descubre los 5 estilos que debes usar para la decoración de tu manicura, alternativas distintas que querrás usar constantemente.

¿Qué tipos de uñas están en tendencia?

El Modo IA de Google detalla que los diseños de uñas japonesas y coreanas se destacan por ser estilos brillantes que buscan resaltar la salud de tu manicura, logrando obtener un aspecto rejuvenecedor. Para que la puedas usar y lucir unas manos hermosas, considera usar las siguientes opciones:

Blush Nails : Efecto rubor en las mejillas: Puede aplicarse en las uñas, donde se coloca una base nude para encima añadir el punto de color difuminado.

: Efecto rubor en las mejillas: Puede aplicarse en las uñas, donde se coloca una base nude para encima añadir el punto de color difuminado. Syrup Nails : Se destaca por ser un gel translúcido con varias capas, aportando un aspecto jugoso y saludable.

: Se destaca por ser un gel translúcido con varias capas, aportando un aspecto jugoso y saludable. Aurora Nails : Resalta por tener un efecto similar al de las auroras boreales, el cual se obtiene con el uso de papel iridiscente y polvos cromados. Un aspecto futurista y elegante.

: Resalta por tener un efecto similar al de las auroras boreales, el cual se obtiene con el uso de papel iridiscente y polvos cromados. Un aspecto futurista y elegante. 3D Charms y relieves : Elementos tridimensionales que se encapsulan en gel, ideal para usar en una manicura corta o almendrada.

: Elementos tridimensionales que se encapsulan en gel, ideal para usar en una manicura corta o almendrada. Jelly Nails con glitter: Geles translúcidos que suelen mezclarse con purpurina o flake metálico logran una apariencia limpia y estilizada.

¿Cuál es la diferencia entre el estilo japonés y el coreano?

Los diseños de uñas japonesas y coreanas podrían parecer que son lo mismo, pero no es así, ya que cada uno cuenta con características diferentes. El estilo coreano se destaca por ser más sutil, empleando detalles más degradados, pulidos y naturales.

Mientras que el estilo japonés suele ser más artístico y maximalista, ideal para quienes desean obtener algo más llamativo en sus manos. Ambas alternativas son buenas para lucir unas manos hermosas; escoge tu opción favorita para que las puedas pedir en tu siguiente visita al salón de belleza.