5 diseños de uñas japonesas para la primavera

La manicura es una de las prácticas más versátiles que existen y se van adaptando a las modas. En esta temporada los diseños de uñas japonesas son la tendencia para lucir elegante.

Para esta primavera 2026, los diseños de uñas japonesas se centran en la sutileza, la salud de la uña natural y detalles artísticos inspirados en la naturaleza. Aquí tienes 5 opciones que son tendencia.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas japonesas?

Sakura Nails (Cerezo en Flor)

Es el diseño icónico de la primavera japonesa. Se caracteriza por pequeñas flores de cerezo pintadas a mano sobre una base traslúcida o nude rosa. Suele incluir detalles en relieve 3D para darle realismo a los pétalos y un toque de glitter dorado para simular el polen.

Es un diseño hermoso.|Pinterest

Jelly Nails en Tonos Pastel

Aquí tenemos un estilo que utiliza esmaltes con acabado de gelatina (semitraslúcidos). Para primavera, se llevan en colores como lavanda, menta o melocotón. El objetivo es que la uña se vea jugosa y saludable, a menudo decorada con una pequeña perla o un cristal minimalista en la base.

Manicura Japonesa "Natural High Shine"

Este se caracteriza por ser un tratamiento de salud que está muy de moda. Consiste en pulir la uña con pasta de cera de abejas y polvo de algas para lograr un brillo espejo natural sin usar esmalte químico. Es ideal para quienes buscan un look "limpio" y ultra elegante que resalte la belleza natural.

Estilo Aura con Detalles Metálicos

El diseño "aura" crea un degradado circular de color que se difumina desde el centro hacia los bordes. En la versión japonesa de 2026, se combina un fondo rosado o coral con líneas finas metálicas o "hilos" de oro que cruzan la uña de forma abstracta, aportando un aire futurista pero delicado.

Encapsulado de Flores Secas

Por último, tenemos este diseño que utiliza mini flores reales preservadas que se encapsulan dentro de una capa de gel transparente. Se suele aplicar sobre una base milky (blanco lechoso) para crear un efecto de profundidad, simulando un jardín botánico miniatura en cada dedo.