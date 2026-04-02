7 diseños de uñas coreanas que te harán lucir manos más jóvenes

Los diseños de uñas coreanas siguen siendo la tendencia en el mundo de la manicura; es una realidad que el estilo que escojamos nos puede ayudar a lucir manos más jóvenes, ya que pueden suavizar ciertas líneas o ángulos que tengas.

Para que puedas usarlo en tu próxima manicura, te vamos a detallar algunos estilos que puedes seleccionar, alternativas que seguramente te van a encantar.

¿Qué uñas coreanas son tendencia?

Gemini detalla que, para lograr unas manos más jóvenes, es importante optar por el uso de tonos beige, neutros o pasteles, debido a que alargan las manos y suavizan las imperfecciones que tengamos. Si queremos algo más llamativo, recomienda emplear los siguientes diseños de uñas coreanas:

Uñas con rubor: Que se destaca por tener un concentrado tono rosa en el centro de la uña, un estilo muy coqueto para usar.

Syrup nails: Esmaltes traslúcidos que crean degradados suaves y brillantes; le da luminosidad a la piel.

Aurora Nails: El cual aporta brillo intenso a las manos, logrando que la atención se centre en las uñas y no en las líneas que tengamos en las manos.

Jelly Nails: Acabado semitransparente, diseños ligeros que logran estilizar la mano.

Minimalismo con relieves 3D: Se pueden agregar detalles metálicos o transparentes; dan un look más moderno sin llegar a ser excesivo en la manicura.

Micro francés colorido: En vez de usar la clásica línea delgada de color blanco, puedes cambiarla por usar tonos pasteles o metálicos.

Glass Nails: Logra un brillo extremo similar al cristal, logrando un estilo impecable y sofisticado para usar en tus manos.

¿Qué colores no usas en tu manicura?

Al momento de usar los diseños de uñas coreanas, es importante que evites ciertos colores, ya que algunas tonalidades pueden perjudicarnos, evitando que tengamos unas manos más jóvenes. Por eso, preferentemente evita usar las siguientes opciones: