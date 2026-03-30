10 diseños de uñas coreanas brillantes y coloridas

Los diseños de uñas coreanas son muy variados en la actualidad; ahora es posible ver una enorme gama de colores y estilos, donde cada uno se adapta a los gustos de las personas. Si estás en busca de estilos brillantes y coloridos, estas son las mejores opciones.

Para que puedas escoger los diseños más creativos, te compartiremos 10 opciones variadas, las cuales seguramente te van a encantar, así que no te las pierdas

¿Qué diseños de uñas coreanas usar?

Los diseños de uñas coreanas suelen destacarse por ser estilos elegantes y minimalistas; también cuentan con alternativas que son brillantes y coloridas, ideales para quienes buscan estilos llamativos. Por eso el Modo IA de Google recomienda las siguientes opciones:

Aurora Nails: Un brillo único que puedes usar en todo tipo de colores, obteniendo destellos rosas y azules.

Jelly Nails: Con un acabado translúcido, con todos los vibrantes que aporta un aspecto jugoso.

Encapsulado de papel vidrio: Se coloca papel holográfico que genera destellos intensos.

Aura Nails: Degradado del centro de la uña, simulando un campo de energía.

Cat eye con piedras: Con el que se va a poder dar un brillo profundo a tus manos.

3D con relieves cromados: Un diseño que ha generado mucho impacto dentro de la manicura.

Blush nails con pedrería: Un difuminado similar al rubor; puedes agregar pedrería para darle más impacto.

Water drop art: Va a parecer que tienes pequeñas gotas en tus uñas.

Multicolor con dijes kawaii: Puedes añadir moños, corazones o flores con efectos tornasol.

Efecto holográfico y escamas: Lograrás un acabado de fantasía, el cual va a brillar bajo la luz.

¿Cuánto duran las uñas coreanas?

Los diseños de uñas coreanas, al usar gel profesional, pueden durar sin ningún problema de 3 a 4 meses, pero las expertas en la manicura recomiendan hacer el retoque a las 3 semanas para que se pueda hacer el mantenimiento.

En estos retoques se va a hacer el arreglo que hay en el crecimiento de la uña, además de pegar los extremos que se hayan despegado para evitar filtraciones. No esperes más, hazte algunas de las opciones que son brillantes y coloridas.