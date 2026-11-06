5 pasos con centella asiática para reparar la barrera cutánea

La cosmética coreana ha llegado para quedarse debido a que contribuye a obtener una piel más cuidada y brillante. En este caso te vamos a contar cómo puedes reparar la barrera cutánea con 5 pasos donde la centella asiática es la protagonista.

La centella asiática cuenta con propiedades regeneradoras, calmantes, antiinflamatorias y antioxidantes, que la convierten en una gran aliada para las pieles sensibles, mixtas, con rojeces, acné o la barrera cutánea comprometida.

¿Cómo es la rutina con centella asiática?

En el mercado puedes encontrar el kit SKIN1004 donde tienes cinco pasos para poder recuperar la barrera cutánea. Como mencionamos anteriormente la centella asiática de Madagascar es el principal componente.

Skincare Esta rutina es muy completa. (Canva /Canva)

La rutina incluye cinco productos en tamaño viaje. Es una buena idea para poder probar si te gusta y luego poder comprar aquellas presentaciones que son de mayor tamaño. Lo que incluye el kit son:

Centella Light Cleansing Oil: este es un aceite limpiador que ayuda a disolver el maquillaje y restos de protector solar. No reseca la piel porque tiene una textura ligera.

Centella Ampoule Foam: el segundo paso es una espuma que ayuda a limpiar la piel al mismo tiempo que hidrata y calma.

Centella Toning Toner: este tónico tiene acción exfoliante suave que ayuda a eliminar las células muertas y el exceso de sebo. Tendrás una piel más clara y refinada.

Centella Ampoule; luego tenemos este producto que refuerza la barrera cutánea ya que reestablece el equilibrio de la piel. Ayuda a calmar la irritación y proporciona alivio.

Centella Soothing Cream; el último paso es colocar la crema nutritiva para una hidratación de larga duración. Tendrás un aspecto refrescante y no graso.

Rutina Pon a prueba esta rutina. (Canva/Canva)

Este kit es un gran aliado a la hora de reparar la barrera de la piel y deja la piel ligera por lo que pueden usarlas quienes tienen piel grasa.