Cómo estructurar una rutina de skincare previa al maquillaje para que la base dure intacta todo el día

No cabe duda que uno de los pasos muy importantes antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje en la piel, es preparar esta antes muy bien con una correcta rutina de skincare ya que esto mejora la duración, textura y salud del rostro además de que controla la grasa o sequedad de la cara. A continuación te explicamos los pasos para que tu rutina de skincare sea perfecta y tu base de maquillaje te dure todo el día sin la necesidad de que tengas que retocar muchas veces durante el día.

Rutina de skincare: Cómo se debe llevar a cabo antes del maquillaje para que la base dure todo el día

Para llevar a cabo tu rutina de skincare es importante que antes de utilizar cualquier tipo de producto, hagas pruebas en partes de tu rostro para confirmar que no tengas alergia a nada, de igual forma puedes acudir con un profesional como un dermatólogo.

Ahora bien, para llevar a cabo una buena rutina de skincare necesitarás siete productos: Limpiador facial, tónico, sérum ligero, contorno de ojos, crema hidratante, protector solar y primer. Utiliza el que le favorezca a tu tipo de piel así como la marca que prefieras ya que hoy en día existen muchas opciones en el mercado.

¿Cómo aplicar el limpiador facial en la rutina de skincare?

Para el primer paso deberás limpiar tu rostro con ayuda de un limpiador facial es importante que este paso lo lleves a cabo utilizando las yemas de tus dedos, de forma suave. Esto te permitirá eliminar el sebo, suciedad y toda clase de impurezas de la cara. Haz un masaje por al menos 60 segundos y concéntrate en la zona T (frente, nariz y mentón).

¿Cómo aplicar el tónico en la rutina de skincare?

Este paso lo puedes realizar en el rostro seco o ligeramente humedo. Es importante que prefieras tónicos con ácido hialurónico o niacinamida, ya que estos ingredientes ayudarán a que el pH de tu piel esté equilibrado y tu piel esté y luzca refrescante. La cantidad recomendada es al menos unas 5 gotas, las cuales deberás esparcir por toda la cara haciendo presiones delicadas sobre las mejillas, frente, barbilla y cuello.

¿Cómo aplicar el sérum en la rutina de skincare?

Es fundamental que utilices sérum como tercer paso, de igual forma procura utilizar productos que contengan ácido hialurónico. Aplica un par de gotas sobre todo el rostro, especialmente en la zona T, puedes esparcir por el cuello. Esto añadirá jugosidad al rostro y no saturará los poros.

¿Cómo aplicar el contorno de ojos en la rutina de skincare?

Para este paso deberás utilizar una mínima cantidad; lo de un grano de arroz aproximadamente. Utiliza tu dedo anular para aplicar el producto por el hueso orbital, incluyendo la ojera y el hueso de la ceja. Esto hará que el corrector no se acumule en las líneas de expresión.

¿Cómo aplicar la crema hidratante en la rutina de skincare?

Una vez que hayas realizado este paso es importante que utilices tu crema para rostro favorita y, utilizando una cantidad del tamaño de una moneda pequeña, apliques el producto por el rostro. Puedes hacer masajes en forma de círculo de forma lenta.

¿Cómo aplicar el protector solar en la rutina de skincare?

Para este paso y medir la cantidad a usar deberás usar la línea de dos dedos (índice y corazón) rellenados de producto. Una vez que lo tengas comenzarás a aplicar el protector sobre el rostro y el cuello.

¿Cómo aplicar el primer de forma correcta?

Este producto se aplica antes de la base de maquillaje. La cantidad a usar es mínima, como la del tamaño de un cacahuate. Antes de aplicarlo puedes calentarlo un poco con la yema de tus dedos para posteriormente aplicarlo a pequeños toques en la zona T, la nariz o las mejillas.

Una vez que hayas terminado esto, podrás comenzar a aplicar la base y polvo para sellar de forma normal. Sin duda haber realizado esta rutina le brindará un efecto sano y reluciente a tu cara.

Uno de los pasos más importantes es que entre cada uno de los productos que apliques en tu piel debes esperar tiempo para que cada uno de los que aplicas sobre tu rostro se absorba de la mejor manera, es por eso que debes considerar que puedes tardar varios minutos llevando a cabo la rutina.